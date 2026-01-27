陷逃漏稅200億疑雲！車銀優神隱4日首發聲 澄清非為避風頭入伍

韓國男星車銀優近日捲入逃稅爭議，被國稅廳要求補繳超過200億韓元（約新台幣5億元）稅款。目前正在服兵役的他沉默4天後，於26日透過IG發表長文，首度親自回應事件，強調入伍並非為了逃避爭議，未來也將誠實配合所有稅務程序。

車銀優陷逃稅疑雲首度發聲，澄清非為避風頭入伍、承諾配合調查。（圖／翻攝自車銀優IG）

車銀優表示，去年已到無法再延後入伍的時間點，因此是在稅務調查尚未結束的情況下依法入伍，並非刻意選擇軍中身分來迴避風波。他坦言此次事件源於自身不足，造成外界誤解，對因此讓大眾失望與擔憂深感歉意。

廣告 廣告

綜合韓媒報導，車銀優去年因涉嫌逃稅，接受首爾地方國稅廳高強度稅務調查。調查指出，車銀優與所屬經紀公司Fantagio之間，另有一間由其母親成立的A公司介入收入分配。國稅廳認定，A公司未實際提供演藝相關服務，屬於「紙上公司」，疑似藉此將原本適用最高約45％的個人所得稅，轉為低於20％的法人稅率，以達節稅效果，因此通知追繳大筆稅款。

車銀優在聲明中表示，未來將誠實、積極配合後續稅務相關程序，並虛心接受相關機關最終判斷，承擔應負的責任。他也提到，11年來能站上今日位置，全靠粉絲與夥伴的支持，卻因自身問題讓大家承受傷害，內心感到難以言喻的愧疚。

最後，車銀優承諾將以更嚴格的標準檢視自己，帶著更沉重的責任感生活，再次向大眾致上最誠摯的歉意。

延伸閱讀

WBC/備戰經典賽 郭俊麟好友平良海馬：壓力是零

MLB/蝴蝶球傳奇鐵腕病逝！享壽84歲 曾連5年先發破40場

WBC/徵召陳冠宇進中華隊沒情勒 蔡其昌：原想成全別人