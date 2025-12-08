陷阱題！國道交通標誌「↑、↓」什麼意思？ 交通部解答

▲ 圖／翻攝自交通部臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

相信不少駕駛都有在國道上看見「↑、↓」的交通標誌，但卻搞不懂涵義。對此，交通部就幫大家解惑，公布正確答案。

交通部在粉專發文表示，每當道路上見到地名指示標誌箭頭時，會發現有些箭頭朝上，有些卻是朝下，其實它們的涵義完全不同，原來「箭頭朝上」屬於「地名方向指示標誌」，代表往前行駛即可通達該地名的「方向」；「箭頭朝下」屬於「車道指示標誌」，代表往該地名應行駛箭頭所指定的「車道」。

貼文一出，網友也紛紛留言，「這不是考駕照會考的嗎？記得蠻陷阱」、「不講還真的不知道」、「簡單的用語：向前直行到台北，向後直行到頭城」、「向上是指方向而且通常都還很遠；向下是指車道並且通常是快到了」。

