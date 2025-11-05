政府普發現金一萬元登記將於11月5日開放，詐騙集團卻趁機行騙！台北市一名婦人遭詐騙集團謊稱有人盜用其個資辦理普發現金，並被轉接假檢警聲稱需代管財產，導致損失300萬元。警方已逮捕一名25歲張姓詐欺車手，該名車手坦承每跑一單能獲得十萬元，並已將詐騙所得全數上繳。警方呼籲，政府發放現金不會要求監管帳戶或匯款，如有疑問應撥打165反詐騙專線查證，以免遭受更大損失！

陷「普發現金一萬」詐騙，台北婦接一通電話被騙300萬。(圖／TVBS)

政府普發現金一萬元登記於11月5日開放，卻引來詐騙集團趁機行騙。台北市一名婦人接獲自稱郵局人員的詐騙電話，對方謊稱有人盜用她的個資辦理普發現金，並轉接假檢警聲稱需代管財產，導致婦人遭騙走300萬元。警方已在桃園市網咖逮捕一名25歲張姓詐欺車手，此人有詐欺前科，並已將詐騙所得全數上繳。警方提醒，政府發放現金不會要求監管帳戶或匯款。

25歲張姓詐欺車手，此人有詐欺前科，並已將詐騙所得全數上繳。(圖／TVBS)

台北士林一名婦人於10月底接到一通自稱郵局人員的電話，對方謊稱有人盜用她的個資辦理「政府普發現金一萬元」業務。隨後，詐騙集團將婦人轉接給假冒的檢警人員，並改用LINE與婦人對話，聲稱她涉及刑事案件，需要代管財產。在詐騙集團的誘導下，婦人依照指示前往面交，交出了300萬元現金，事後才發現受騙並立即報案。

假檢警聲稱需代管財產，導致婦人遭騙走300萬元。(圖／TVBS)

警方迅速展開調查，最終在桃園市的一家網咖內逮捕了25歲的張姓詐欺車手。這名車手無業，但有詐欺前科，疑似靠當車手維生。張姓車手表示，他的「工作」是透過網路找到的，每跑一單能獲得十萬元入帳。他已將面交收來的300萬元現金全額上繳給幕後集團。

警方迅速展開調查，最終在桃園市的一家網咖內逮捕了25歲的張姓詐欺車手。(圖／TVBS)

士林分局天母派出所長陳鍵頡表示，全案依涉嫌違反刑法詐欺罪及洗錢防治法等罪嫌，已移請士林地檢署偵辦。士林分局也特別呼籲，政府普發現金不會要求民眾監管帳戶及匯款。11月5日即將開始登記全民普發現金一萬元，詐騙集團正緊跟時事編織謊言進行詐騙。警方強調，民眾如有疑問應撥打165反詐騙專線查證，避免現金還沒到手，反而損失更多。警方提醒大家提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

