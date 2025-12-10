陷「私約二嫂」風波！高國豪3兄弟當街肉搏互告 宜蘭地院「宣判延期」

記者林盈君／宜蘭報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅球星高國豪，去年遭爆「私約二嫂」風波，甚至與2名兄長互毆，之後3人互提告傷害，高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等；二哥高國強則是前胸鈍挫傷、頸部擦傷等；大哥高聖文並未受傷，但因出言恐嚇，被追加起訴恐嚇維安罪。今（10日）上午，原本宜蘭地院將一審宣判，但法官認為需再調查釐清，因此將於本月17日再開辯論庭，辯論終結後再決定何時宣判。

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅球星高國豪。（圖／資料照）

據了解，職籃球星高國豪於去年間，陷入「私約二嫂」風波，更被爆出去年底，高家兄弟用餐時發生激烈肢體衝突，3兄弟當街上演全武行，兄弟間憤而互提告、登上媒體版面。今年9月間，高國豪遭宜蘭地檢署起訴，消息曝光後球團、聯盟都祭出停賽處分，對此，高國豪妻子則社群喊冤，痛批2位哥哥是不請自來，「2打1」欺負高國豪。

球星高國豪與2名兄長互毆，今宜蘭地院「宣判延期」。（圖／民眾提供）

對此，哥哥高國強夫妻，於本月5日發出聲明，表示發生肢體衝突當天，是父親希望大家聚在一起用餐「把話說開」，但高國豪夫妻在溝通過程中越講越激動，高國豪還先動手打人，所以事後才有針對互毆事件，提出30萬賠償金，但高國豪不願和解，才因此提告。本月5日深夜，高國豪也發出聲明向兄嫂致歉，承諾之後會更加約束自己的言行。

球星高國豪與2名兄長互毆，今宜蘭地院「宣判延期」。（圖／民眾提供）

