陷200萬保衛戰！墾丁觀光人潮跌至214萬人 墾管處駁：傳統統計低估實際人流

台灣國旅撐不住？曾經風靡一時的觀光勝地墾丁，2014年巔峰時期旅遊人次高達837萬，受到疫情重創，觀光人潮明顯下滑，去（2025）年僅剩約214萬人。受到觀光人次驟減影響，旅宿業者也撐不下去，紛紛退出墾丁市場，像是「墾丁統一渡假村」、「統茂高山青飯店」在去年接連熄燈。

飯店出現骨牌式退場

過去是團客與畢業旅行熱門地點的墾丁，近年來已經有3家飯店陸續結束營業，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店，以及承億文旅墾丁雅客小半島，均在去年陸續歇業。在地經營28年的墾丁統一渡假村，成為墾丁指標性退場案例。統一集團當時表示，考量旅遊市場與消費者需求改變，將暫停營運並重新調整未來發展方向。

營業超過20年的統茂高山青飯店，位處墾丁大街精華地段，長年深受遊客青睞，最終難敵大環境變遷，選擇結束營業。連鎖品牌承億文旅也宣布退出墾丁市場，集團指出因建物老舊、修繕成本高，加上房東另有規劃，租約期滿後不再續租。

墾丁福容大飯店也在官網上公告，主建築於去年11月底暫停營運，將進行大規模整修。不過仍會協助旅客辦理Villa入住，服務維持不中斷。

觀光人潮暴跌 墾管處回應了

據觀光署統計，2014年旅客高達837萬人次，2021年疫情期間降至201萬，2024和2025年約214萬人次，今年恐面臨200萬大關保衛戰。

針對墾丁遊客數量崩跌，墾管處分析主要是疫情後出國人數大增，而國旅相對低靡，再加上年輕人較喜歡交通便利及都會型活動，M型旅遊趨勢下，墾丁業者的經營模式可能不符合兩端旅客。屏東縣交旅處則表示現行統計多以景點門票與停車數據為主，未完全納入新興景點，可能低估實際人流。

墾管處也指出傳統的「定點算人頭」方式，難以反映真實旅遊樣貌，根據屏東縣政府提供的手機信令大數據，墾丁地區2025年實際進出人次約380萬，未來將研議導入電信信令統計，以提升旅遊數據的準確性與政策參考價值。