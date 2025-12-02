陷40歲爺孫戀！彰化7旬翁誤信韓國妹 險失4萬

彰化一名70多歲陳姓男子，掉入40歲爺孫戀陷阱。（圖／東森新聞）





彰化一名70多歲陳姓男子，掉入40歲爺孫戀陷阱。4個多月前，他透過網路認識一名自稱30歲、韓裔美籍的女子，對方每天噓寒問暖，還承諾來台與他共度一生。近日女子突然聲稱自己因為攜帶鉅款，被卡在桃園機場海關，需要陳男匯款4萬元協助過關。男子急忙衝到銀行解定存，所幸行員察覺異狀通報警方，成功阻詐。

男子到銀行時堅持要理解優存的定存，並強調不要利息，只要快點拿到錢。行員覺得不對勁，立刻向警方報案。警方到場後，他仍不斷解釋，未來老婆卡在機場，需要4萬元過關費，還指稱女子帶著大量現金，是要來投靠他。

廣告 廣告

警方詢問多次，他始終深信不疑，甚至拿出女子傳來的機場自拍照，聲稱對方會被遣返，只剩他能拯救她。警方苦口婆心勸說「如果真卡在中正機場，海關不會這樣處理；如果在遙遠國家求你匯錢，那就是詐騙」，但男子仍堅稱自己「沒有一頭熱」。

行員與警方輪流勸說長達1個多小時，分析各類情境與詐騙手法，並要求男子冷靜檢視對話內容。警方查看其手機後，確認這是一場典型的感情詐騙。男子這才恍然大悟，驚覺自己差點匯出血汗錢。

這名70歲陳姓男子4個月前透過Line認識該女子，對方自稱在敘利亞服役，天天噓寒問暖，稱呼他「我的愛人」，還說要永遠在一起，以甜言蜜語逐步取得信任。詐騙集團利用遠距戀愛與美女軍人的設定，讓他陷入假戀情，差點損失4萬元。

警方提醒，凡是「未見面先談情」、「說要來台卻被海關扣住」、「要你匯關務費、機票差額或緊急金」的，全都是常見的感情詐騙手法。幸好行員與警方耐心攔阻，才能保住男子積蓄。

更多東森新聞報導

最貴光明燈！營建董娘10年砸500萬全包 原因曝

怪男拿滷肉飯掛門前衣架 民眾傻眼：我沒叫外送！

彰化人快儲水！下週「大停水」23小時 範圍一次看

