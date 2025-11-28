陸上強風鄉鎮燈號上線 屏東強風1年狂吹195天

中央氣象署統計，台灣本島與主要離島中，屏東滿州鄉平均1年有195.6天平均風達6級或以上，今年3月起試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警資訊，協助民眾掌握在地風勢，及早做好防風準備。氣象署依試辦情形調整，12月將正式上線，盼助各界透過黃燈、橙燈及紅燈，以顏色快速判讀風力威脅程度。

陸上強風鄉鎮燈號試辦結束，12月正式上線。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，沿海與內陸的風況往往亦有所不同，昔以縣市為單位發布的「陸上強風特報」雖能提供整體警示，但較難充分反映在地差異。

廣告 廣告

台灣最常吹強風地區統計。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

氣象署為使預警更精確且易讀，今年3月起試辦以黃、橙、紅三種等級燈號，發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，且將於12月起正式上線，協助各界透過顏色快速判讀風力威脅程度並採取防範措施。

中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，「黃燈」代表「注意！出門小心」，平均風達6級或陣風達8級以上；「橙燈」代表「警戒！非必要勿出門」，平均風9級或陣風達11級以上；「紅燈」則代表「危險！應進入室內」，此時平均風達12級或陣風達14級以上，應盡快進入堅固建築避風，並遠離易碎門窗。

台灣哪裡最常吹強風？羅雅尹說明，測站觀測平均風達6級（含）以上的年平均天數，本島與主要離島測站中，屏東縣滿州鄉的九棚195.6天最高，其次為桃園市西濱186天、基隆市彭佳嶼182天、澎湖縣西嶼174天、台中市松柏157.2天。雖金門縣烏坵有達到243天，但當地位於海峽中線，風力較強，與其他測站差距大，故以本島與主要離島排行。

羅雅尹提到，每年10月至翌年4月為東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生強風，今年試辦期間也顯示，除東北季風外，5月至9月於低壓帶、西南風及颱風影響時，也可能出現強風，例如今年7月幾乎每日發布強風特報，其中雲嘉南於丹娜絲颱風登陸前後出現大範圍強風，多處亮起代表危險的紅色燈號。

氣象署提醒，當陸上強風特報發布時，民眾可透過氣象署官網、生活氣象App或Facebook「報天氣」粉絲專頁，即時查詢所在鄉鎮市區的強風燈號等級，並依照燈號採取相應的防範行動，更多關於強風特報、風力級數及應變方式，可參考氣象署報天氣粉絲專頁提供的懶人包、圖卡。

更多中時新聞網報導

李安讚《左撇子女孩》看好葉子綺成影后

台男中東轉機被抓走 3天下落不明

隔20年重返小巨蛋RAIN開放粉絲許願中文歌