陸下令旅行社「大砍4成赴日簽證」申請、全面停止出團 逾2千航班取消

日本首相高市早苗日前在國會就「台灣有事」相關議題作出答辯後，中日關係再度出現緊張動向。據了解，中國政府已對部分旅行社下達指示，要求採取措施以減少中國旅客前往日本，包括大幅限制簽證申請數量及取消赴日團體旅遊，相關影響正逐步擴大。

日本《讀賣新聞》報導，中國公民赴日旅遊需事先申請簽證，通常透過旅行社辦理。中國旅遊業界人士透露，中國文化和旅遊部於今年11月要求部分旅行社，將日本旅遊簽證的申請量控制在原本的6成以下，並全面停止日本團體行程。有些旅行社在簽證申請系統中，甚至被直接設定申請數量上限，使實際操作受到明顯限制。

由於近年赴日中國旅客中，個人自由行佔比超過8成，外界分析，此舉實際上是藉由收緊簽證管道，間接壓縮個人旅遊人數。一名旅行社相關負責人表示，目前尚未接獲解除限制的通知，「會持續多久，完全取決於中國政府的判斷」，並認為短期內恐難恢復正常。

除旅遊限制外，航空運輸也受到波及。陸媒報導，明年1月飛往日本的航班中，約有2195班被取消，占原定航班數的40.4％。據悉，中國政府已要求國內航空公司配合減班調整。日中關係人士指出，對於知名度較低、仰賴中國觀光客的日本地方城市而言，此波限制若長期化，恐對當地觀光與經濟造成不小衝擊。

