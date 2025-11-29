陸下禁日令？唱到一半被帶走...大槻真希傻眼 濱崎步登台「無觀眾」

受中日關係急凍影響，多位日本藝人在大陸的演出活動遭到突然中止或取消。繼天后濱崎步原定於29日在上海的演唱會被臨時取消後，歌手大槻真希28日在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中被強制中斷並帶離舞台，引發歌迷網友熱議。

唱到一半被喊停，大槻真希表情錯愕。（圖／翻攝X「 SimonJP404」 ）

據《中央社》報導，大槻真希在28日傍晚正在演唱動畫《海賊王》片尾曲「Memory」時，突然音樂停止，舞台上的螢幕與照明全部熄滅。根據現場影片顯示，大槻真希當時顯得十分錯愕，隨後有工作人員上台取走她的麥克風，並將她匆匆帶離舞台。主持人隨即宣布演出結束。

幾乎在同一時間，萬代南夢宮（Bandai Namco）主辦方宣布，由於「不可抗力因素」，29日和30日的所有舞台演出全部取消。這一突發事件在大陸社交媒體微博上引發熱議，許多歌迷發布了現場影片並表達不滿，痛批「一首歌的時間等一等都不行嗎？」、「太難看了」、「太不尊重人了」、「要麼演出前就取消，要麼唱完這首歌算了」。

稍早之前，日本天后濱崎步28日在社群平台宣布，原定於29日在上海體育館舉行演唱會取消，她表示上百名工作人員已完成舞台搭建，但卻「突然接到中止演出的要求」，演唱會被迫取消，她深感抱歉。更無法當面向1.4萬名TAs（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）道歉這部分直言「難以用言語形容，非常對不起。」

值得注意的是，濱崎步在27日曾發布自拍照表示已抵達上海，並安撫粉絲不要擔心。她還特別提到，考慮到香港宏福苑大火災難，她計劃刪減火焰特效，並請粉絲避免穿紅色服裝，希望在演出中表達對香港的祈願。

濱崎步演唱會被取消獨自登台錄影，觀眾席空蕩蕩。（圖／翻攝X「torontobigface」）

雖然無法與粉絲見面互動，但濱崎步選擇「獨自登上舞台」進行演出並全程錄製，計劃未來將內容公開給受影響的歌迷。網絡上流傳出她身穿華麗演出服，在空蕩蕩的體育場內表演的照片，引發了許多網友的感動與讚賞。

有分析指出，大陸不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，導致多位日本藝人的中國活動因「不可抗力」因素被取消，相關動作被視為大陸可能對日本娛樂界實施「限日令」。除了大槻真希和濱崎步外，還有其他日本藝人如和田薰等人在陸演出也被臨時取消。

