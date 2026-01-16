陸不滿違反三聯合公報 陸委會：中共無權干涉

台美關稅達成共識，美國對台關稅為15%不疊加。行政院長卓榮泰（前中）16日在行政院發表談話，表示將以台灣模式進行台美供應鏈合作，凸顯了美方將台灣視為重要的戰略夥伴。（趙雙傑攝）

美國對台「對等關稅」確定調降至15％，消息傳出後，大陸外交部發言人郭嘉昆16日指責，「反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，陸委會發言人梁文傑反批中共無權干涉。梁文傑表示，未來台灣傳產出口商品到美國的稅率優於大陸，台商會思考哪裡最適合投資。

大陸外交部16日的例行記者會上，路透記者提問，美國與台灣15日達成貿易協議，稱將會削減台對美半導體出口的關稅，並且引導台對美進行更多的投資。郭嘉昆回應，中方一貫堅決反對建交國與台灣簽訂任何具有主權意涵和官方性質的協定。美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

廣告 廣告

梁文傑對此表示，台美關稅雙邊談判的結果，就是雙邊互惠的安排，不針對第三方，與兩岸經貿往來沒有關係，「台灣已經是WTO和APEC等國際經貿組織的成員，我們有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。」

這次台美的關稅談判，很多人評論，最終的稅率15％，基本上和日、韓、歐盟齊平，梁文傑認為，「其實最大的獲利者，應該是台灣的傳統產業，譬如說像工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等等。」

「未來在這樣的稅率之下，台灣產品出口到美國的競爭力會相當高」，梁文傑指出，「目前大陸出口到美國類似的這些傳產，稅率大概是47％。對於在大陸的台商，如果你是從事這方面產業的話，會有一些影響，但是具體到底要怎麼樣做生意、在哪裡投資？當然還是由廠商自己去考慮。」

除了大陸外交部之外，大陸駐美國大使謝鋒當地時間15日在美國中國總商會馬年頒獎晚宴上發表主旨演講，強調不管中美關係如何演變，雙方合則兩利、鬥則俱傷的歷史邏輯不會改變。謝鋒重申，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美處理台灣問題的唯一遵循。