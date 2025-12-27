陸不爽日本軍費9兆創新高 轟軍國主義復活！矢板明夫反譏：是誰害的？

國際中心／李紹宏報導

中國外交部發言人林劍於昨（26）日在例行記者會上，針對日本內閣通過的新年度預算案大肆抨擊。由於日本新年度防衛費達8.5兆至9兆日圓（最高約1.8 兆台幣），創下歷史新高，指責日本正朝「軍國主義復活」邁進，並稱背離和平發展道路。然而，這番言論卻讓印太戰略智庫執行長矢板明夫酸爆，認為北京這個鄰居才是完全無視地區安全惡化的根源！

日本自衛隊C-2運輸機。（圖／翻攝自日本自衛隊官網）

根據臉書粉專「矢板明夫俱樂部」指出，林劍公開抨擊日本「背離和平道路」，甚至以「軍國主義復活」等嚴厲措辭試圖引起國際不安。然而矢板明夫認為，日本今年的防衛預算雖 創新高，但本質上卻是因應區域威脅的「被動式補強」；面對東海、台海日益嚴峻的軍事壓力，日本強化離島防衛與反擊能力，實屬守護能源命脈與領土安全的必要防衛機制，而非盲目擴軍。

矢板明夫指出，若以「軍事擴張」為標準，中國的指責根本缺乏說服力。中國官方公佈的國防預算高達 1.78 兆人民幣（約 2,500 億美元），規模是日本的 4 至 5 倍，且這僅是「帳面金額」。

國際研究機構一致認為，中國實際支出遠超官方數字。當一個國家長期維持全球第二大軍費支出，且連續數十年不斷擴充航母、遠洋艦隊與核武設施，卻轉頭指責受威脅者強化自我保護，這種雙重標準已難以令國際社會信服。

中國外交部發言人林劍、印太戰略智庫執行長矢板明夫。（組圖／翻攝自中國外交部網站、資料照）

矢板明夫更藉此譏諷，「這就像一個鄰居多年來不斷揮舞棍棒、還越換越粗，讓整條街的人都感到不安，結果別人多裝一扇防盜門，他就跳出來指控對方『危險、好戰』一樣」。

因此，矢板明夫強調事實勝於雄辯，日本防衛預算的增長是區域局勢被迫調整的「結果」，而非「起因」。當北京持續以武力威嚇作為外交工具時，還對他國指控「好戰」，只會讓國際社會更清晰地看見，究竟是誰在持續破壞亞太地區的穩定，並成為區域軍備賽跑的真正始作俑者。

