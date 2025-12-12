陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水

大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。

布里奇曼石從地球深部岩漿洋「鎖水」的想像示意圖。（圖／翻攝《新華網》）

《新華網》12日報導，研究團隊指出，46億年前的地球並非藍色星球，頻繁而劇烈的星體撞擊使地表與內部翻騰著熾熱的岩漿海洋，水無法以液態存在。地球早期的岩漿海洋在冷卻過程中會結晶出固態礦物，逐漸形成地幔，其中布里奇曼石是地幔中最早結晶且含量超過一半的主要礦物。

該團隊利用自主研發的超高壓實驗模擬裝置，成功將實驗溫度大幅提升至約4100℃的極端高溫。研究顯示，礦物的「鎖水」能力隨溫度升高而顯著增強，意味著在地球最熾熱的「岩漿洋」階段，正在結晶的布里奇曼石反而能夠「捕獲」並封存遠超以往想像的海量水分。

深部水可能是驅動地球轉變為宜居星球的關鍵力量。 （示意圖／翻攝《央視新聞》）

研究團隊構建岩漿海洋結晶模型，模擬結果顯示，由於早期高溫下布里奇曼石的強效鎖水能力，在岩漿海洋凝固後，下地幔成為整個固體地幔中最大的儲水層，其儲水量可能高達此前模型預估的5至100倍。據估算，早期固體地幔中儲存的水量，可能相當於0.08至1個現代全球海洋的總水量。

研究指出，深埋的水如同地球這台巨型地質機器的「潤滑劑」，能夠降低地幔岩石的熔點和黏度，促進內部物質循環與板塊運動等重要地質過程。隨著時間推移，深部水通過岩漿活動等地質過程被逐漸「泵」回地表，參與形成原始大氣和海洋，這很可能是推動地球轉變為藍色宜居星球的關鍵力量。

這一發現更新了關於地球深部水儲存與早期分布的認知，指示深部水可能是驅動地球轉變為宜居星球的關鍵力量。

