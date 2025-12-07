陸主導太平洋 美掌控西半球、歐洲

美國戰爭部長赫格塞斯6日猛烈抨擊後冷戰時代的美國外交政策，並宣稱美國「烏托邦式理想主義」時代已結束。美國政治新聞網《Politico》認為，赫格塞斯的演講凸顯「川普2.0」政府轉而承認「大國勢力範圍」政策，意即中國主導太平洋，西半球和歐洲地區由美國主導，至於俄羅斯則甚少被提及。

赫格塞斯於加州錫米谷舉行的「雷根國防論壇」發表演講時，提出美國軍事重點將轉向西半球，不僅要求盟國自行負責防務，更對中國軍隊採取較「和解」的態度。他解釋白宮5日發布的新版《國家安全戰略》（NSS）重點何在，並預告五角大廈即將公布《國防戰略》（NDS）。

廣告 廣告

赫格塞斯說，「理想主義的烏托邦主義已經過時，取而代之的是冷酷的現實主義。」他認為，美國不應被民主建設、干涉主義、不明戰爭、政權更迭、氣候變遷、覺醒式的道德說教，及無能的國家建構分散注意力，反之，美國將把國家的實際利益放在首位。

雖然美國近年的國防戰略主要集中在嚇阻中國，但赫格塞斯暗示，即將推出的新《國防戰略》，將採取更溫和的方式。

他透露，川普總統與本屆政府尋求與中國建立穩定的和平、公平貿易，以及相互尊重的關係，美國將採取「尊重中國正在進行的歷史性建軍政策」，同時五角大廈「清醒地認識到中國軍事建設的迅速、強大和全面」。

赫格塞斯點出，美國將以實力而非對抗以嚇阻中國，追求的不是支配，而是力量平衡。他認為，這能讓所有國家在印太地區享有和平的權力平衡，印太地區的貿易公開且公平地流動，「我們將保持強大，但不會採取不必要的對抗」。他更引用老羅斯福總統的話說，美國將「溫言在口，大棒在手」。

他重申今年稍早在新加坡香會演講時所說，「美國並非想扼殺中國的成長，也不是要支配或羞辱中國，更沒有要改變台灣現狀」。美國在印太的利益重大，這包括美國及其盟友必須維持足夠強大的軍事部署，才能在區域內平衡中國日益成長的實力。他說，「這就是我們在印太地區所說的嚇阻，並非要支配中國，而是要確保中國無法支配我們或我們的盟友。」

《日經亞洲》昨指出，赫格塞斯的演講與5月在新加坡香會所言如出一轍，但有亞洲外交官認為「情況似有倒退。」因為赫格塞斯5月曾談到，中國武力征服台灣的威脅真實存在，且可能迫在眉睫，一旦嚇阻失敗，五角大廈已做好戰鬥準備並將獲勝，但他6日並未再重述這些話。