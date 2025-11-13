陸主要港口作業效率提升 歐美及沿線港口下降

十月中國大陸主要港口作業效率提升，歐美及沿線主要港口作業效率下降。中國大陸主要港口國際貨櫃船舶平均在港時間、泊停時間分別為一·五九天、○·九三天，季減四·八％及一·一％，優於其他十一個國際主要港口貨櫃船舶平均在港、在泊停時的二·五天、一·八五天。

上海航運交易所發布十月全球主要港口遠洋國際貨櫃船舶平均在港口泊停時間，統計指出，十月長假後，中國主要港口作業逐步恢復，效率提升。歐洲部分港口受罷工影響，歐美各主要港口作業效率下降。其中，歐洲鹿特丹港船舶平均在港停時為三·四八天，環比上升四七·五％；安特衛普港船舶平均在港停時為三·八七天，環比上升一五八％。美西主要港口洛杉磯港船舶平均在港停時為四·一三天，季減四％；長灘港船舶平均在港停時為四·四七天，較上季上升二·五％。

船舶在港口時間是指船舶抵達港口待泊錨地到靠泊完成裝卸作業離開泊位之間的總時長。該指標顯示港口設施設備、引航、調度、裝卸、集疏運、口岸通關等綜合效率。

船舶在泊時間是指船舶抵靠泊位進行裝卸作業到完成作業離開泊位的總時長，主要反映港口在泊期間的裝卸作業效率。