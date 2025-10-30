陸主辦明年APEC 我方提確保人員安全

2026年中國大陸將主辦APEC峰會，民進黨立委林楚茵30日擔憂，中國近期長臂管轄延伸，將我方人員列入懲獨名單，矮化我參與國際活動，屆時如何順利參與APEC活動？外交部及陸委會回應，我方去年已要求中國承諾確保人員安全，也獲得友好國家支持，陸委會將秉持「料敵從嚴」態度。

外交部長林佳龍、陸委會副主委沈有忠昨日出席立法院外交國防委員會，針對今年在韓國舉行的APEC任務目標，以及中共對台長臂管轄、跨境鎮壓進行專案報告；會中，林楚茵提及明年將由中國舉辦APEC峰會，中方是否會有所脅迫？

對此，林佳龍回應，去年中國申請舉辦APEC年會時，我方就要求中國必須公開承諾，確保我們所有出席人員的安全，且擁有平等參與的權利；事後中方發函給所有的會員，包括美國等友好國家一起表達支持。

沈有忠也表示，陸委會嚴正呼籲，如果中方以無理的、不文明的方式來打壓我們參與國際活動，那麼兩岸的交流一定會受到不健康氣氛影響，進而沒辦法正常進行；陸委會將持續秉持「料敵從嚴」的態度，來應對可能的狀況。

大陸近年持續展現加強長臂管轄企圖，也在《懲獨22條意見》中條列境外管轄不受追訴時效、缺席審判等法律原則，言明可在中國境內對境外的「頑固人士」判刑，造成我國人員出境安全備受威脅，因此，明年將赴陸參與APEC峰會的政經人員安全，備受重視。

目前已被大陸公開列為「台獨頑固分子」的包括副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會副祕書長林飛帆、前行政院長蘇貞昌、游錫堃、綠委蔡其昌、柯建銘、王定宇、前立委陳椒華、聯電創辦人曹興誠等，還包括日前首次被重慶公安局立案偵查的立委沈伯洋，及其領導的黑熊學院，這些政經人士恐都將成為出訪的高風險人員。