陸人夫喝醉「為追趕小三」意外摔死 妻女求償220萬結局曝

大陸一名60歲的尹姓已婚男子出軌35歲孟姓女子。2人去年3月聚餐後因分手問題起爭執，女方騎單車離開，醉酒的尹男在追趕過程中摔倒身亡。尹男的妻子與女兒遂將孟女告上法庭，要求賠償50多萬元人民幣（約220萬元新台幣）。一審法院近日駁回訴訟請求。

尹男追趕騎單車離去的孟女時摔倒不治亡。（示意圖／Pixabay）

根據《紅星新聞》，裁判文書網公開的判決書顯示，尹男家屬指控，尹男、孟女等人當日聚餐喝酒唱歌，孟女與尹男一同搭車離開KTV，下車後就分手事宜鬧爭執。家屬主張，孟女不顧醉酒的尹男追趕，騎共享單車離去，導致尹男因追趕摔倒，搶救9天後死亡。

廣告 廣告

家屬認為，孟女與尹男一同離開，有義務將醉酒的尹男送回家，但孟女非但未這麼做還在途中爭執。明知尹男喝醉，故意騎車放任其追趕，知道或應當知道60歲的尹男，在醉酒狀態下追趕可能摔倒出事，但對該可能性呈放任狀態，屬間接故意導致尹男死亡。

孟某主張，尹男當時意識清楚，能與計程車司機溝通，並提出提前下車走路。孟女稱後來她想騎車回去，男方挽留，雙方繼續散步一段時間，最後她開著語音導航騎車，未聽見與發現尹男的情況。孟女稱，死者摔倒死亡與她無關，且她並非聚餐組織者，也未勸酒，索賠無事實和法律依據。

法院調取的診療記錄顯示，事發當晚10點下達《病危通知書》，記載「猝死（心源性可能），心肺復甦後」，9天後尹男死亡，死因為「心臟呼吸衰竭」。

上海市浦東新區人民法院認為，原告無法舉證證明被告有違法行為或主觀過錯，無法證明尹男的死與被告有因果關係，且尹男的死因並非醉酒，他作為成年人應當是自身安危的第一責任人。法院駁回原告訴訟請求，但同時指出孟女與有家室的尹男關係曖昧實屬不該，應當予以嚴肅批評教育。

延伸閱讀

AI給力！華新科早盤噴漲7.14%

情況有變？川普開綠燈 中國大陸卻傳將限制輝達H200晶片使用

AI衝擊專業前景？陸多所大學外語學院停止招生