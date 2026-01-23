陸今年經濟成長目標恐下修！北京強調高品質發展、正確政績觀

根據3名知情人士透露，中國政府今年很可能將經濟成長目標，設定在4.5%至5%之間。（示意圖／達志／美聯社）

根據3名知情人士透露，中國大陸政府今年很可能將經濟成長目標，設定在4.5%至5%之間。此消息顯示，北京方面可接受比去年5%國內生產毛額（GDP）成長率略低的目標，同時也強調「高品質」發展的重要性，並要求地方官員樹立「正確的政績觀」。從廣義來看，「正確政績觀」否定了將經濟成長速度作為評估地方政府官員表現的首要甚至唯一標準。

據《南華早報》報導，若該區間最終獲得確認，這也將進一步顯示中國政策重心正轉向經濟再平衡與穩定，這2者在新一輪「5年規劃」的第1年中向來備受重視，而這在2027年末召開的中國共產黨下一次全國代表大會前，更具有特殊政治意義。

今年的GDP成長目標預計將在3月初舉行的全國人民代表大會年度會議上正式公布。該目標同時也是地方政府制定自身經濟計畫的重要依據，並且往往會在正式對外發布前，先透過內部簡報向相關官員揭露。

報導補充，中國已連續3年設定並實現「約5%」的年度GDP成長目標。2023年的成長率為5.2%，而過去2年則均為5%。

1名參與相關討論的知情人士指出，若將成長目標設定在4.5%至5%的區間內，等同為經濟成長設下1道「底線」，這對於中國實現長期發展目標而言至關重要，同時也能在充滿不確定性的1年中，為北京保留政策彈性，包括美國關稅政策的走向，以及國內疲弱的房地產市場。

這樣的調整，也與官方對於實現2035年重要發展指標所需GDP成長率的預測相符，其中包括在2035年前成為「中度發達國家」，也就是將2020年的人均GDP水準翻倍。儘管中國去年憑藉強勁的出口引擎達成年度GDP成長目標，但經濟在年底明顯降溫，GDP年增率自第1季的5.4%放緩至第4季的4.5%。

1名消息人士表示，根據其與1名負責促進消費的政府官員的對話，中國今年預計將更好地協調政策，以降低多重政策目標之間的摩擦，「例如，一方面鼓勵消費支出，另一方面卻禁止幹部外出用餐，這怎麼說得通？」該名人士轉述該名官員的說法指出，該官員坦言，是否應該禁止或鼓勵幹部外出用餐，並不在他的職權範圍之內。

在20日於北京的中共中央黨校向省級領導人與部長發表談話時，中國國家主席習近平曾呼籲地方官員全面貫徹中央政府的政策戰略。不過，他同時警告，政策制定不應採取「一刀切」的方式。這項訊息在明年即將召開的黨代表大會前顯得格外迫切，因為該次大會將涉及廣泛的政治變動，包括高層幹部的升遷與調整。

其中1名知情人士表示，中央政府今年也預期將加大力度應對通縮壓力，決策層普遍認同「通縮是經濟成長的癌症」。該名人士補充，中國今年預計將把消費者物價成長的預期設定在不高於2%，與去年持平，但相較於2025年實際錄得的零通膨水準，這將是1項明顯躍升。

隨著中國人口在未來10年預期將持續減少，1份官方出版物指出，若要實現相關發展目標，平均每年經濟成長率需達到4.17%。

中國共產黨中央委員會去年10月公布的下1個5年規劃提案文件，並未具體列出2026年至2030年間的年均GDP成長目標，而是強調應「將經濟成長維持在合理區間。」

隨後在11月發布的1份研究指南中，黨內權威機構對該提案作出更為詳細的解讀，並揭露其內部計算結果：達成2035年人均GDP目標所需的最低年均成長率為4.17%，而2035年的人均GDP目標為2萬美元。根據國際貨幣基金組織（IMF）的估算，中國2025年的人均GDP約為13,800美元。

