陸今發動圍台軍演！路透：美在台海預警時間逐漸「被壓縮」

解放軍東部戰區今宣布在台灣周邊展開名為「正義使命2025」圍台軍演，《路透社》引述分析人士指，北京逐漸模糊「例行軍事演習與可能發動攻擊」之間的界限，意圖讓美國預警時間「降至最低」。

陸媒曝光東部戰區圍台軍演畫面。（圖／翻攝新浪微博）

報導表示，這是自2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中方對台灣進行的第6輪大型軍演，也被視為對日本首相高市早苗「台灣有事」言論的回應。解放軍指出，演習將模擬從多方向協同攻擊台灣，並演練打擊機動陸基目標。

報導引述分析人士指出，北京的演習「越來越模糊例行軍事訓練演習，與可能為發動攻擊做準備之間的界限」，而此舉意圖讓美國及其盟友，對攻擊的預警時間「降至最低」。

報導引述一名31歲台灣林姓教師表示，「我覺得這些軍演只是想嚇唬我們，之前也發生過類似的演練…政治層面的事情只能由台灣政府決定如何回應。」另一名56歲黃姓女性室內設計師說，「他們（中國）的目標如同所言，是『保住島嶼，不是人民』。他們只是想藉由宣稱台灣屬於中國來維護顏面，但台灣人民並不認同」，「我們就是我們，他們就是他們。」

