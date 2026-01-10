陸企擁44億桶債權…美獨吞委國石油 衝擊與中國經貿

美聯社九日報導，美國總統川普表明要「獨吞」委內瑞拉石油產業，並抗衡中國大陸的影響力。但因此他也面對一個難題，即委國多年來與大陸簽有合約，不少油權屬陸企。若強行獨吞，必定與他想穩定美中貿易關係的目標產生衝突，也為美中未來的外交角力埋下伏筆。

美國智庫「捍衛民主基金會」專家辛格頓說，川普政府目前似乎避免與北京出現不必要的新摩擦，但仍牢牢掌握美中談判主導權。辛格頓還說，相信川普不會冒險將委國變成與中國大陸國家主席習近平的衝突熱點。

辛格頓等專家預料川普將與大陸合作，以穩定美中貿易關係，避免四月大陸行生變。

外界估計，委國至少積欠大陸達一百億美元（約台幣三一八六點五億元），過去由馬杜洛以石油換貸款的形式償還，如今就看川普政府要如何處理這些債務。

投行摩根士丹利表示，大陸兩大國企：中國石油公司及中石化擁有委國石油儲量中的四十四億桶權益，居全球之冠。委國將石油產業國有化前，美國油企也有數百億美元債權，尚不清楚這些債權如何清償及其順序。

中國人民大學教授崔守軍提到，委國新政權為獲美國援助，可能援引西方法律的惡債原則，即新政權不承認舊政權積欠的債務且拒絕償還。英國「經濟學人」旗下的經濟學人資訊社經濟學家徐天辰則認為，川普似願意將委國石油賣給大陸，好讓美企獲利。

然而，大陸在委國的利益不只石油。全球金融服務公司「傑富瑞」報告顯示，陸企在委國的電信、鐵路及港口等領域皆有所投資，此刻均面臨風險。

