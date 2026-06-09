陸企遭美列軍工企業名單 北京：反對泛化國安概念

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（中央社台北9日電）美國五角大廈日前將阿里巴巴、百度以及比亞迪新增為協助中國軍方的企業，對此，中國外交部今天表示，反對美方泛化國家安全概念，中方將採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應表示，「中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業」。

林劍說，「我們敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益」。

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路透社報導，五角大廈8日公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，電子商務集團阿里巴巴、網路搜尋引擎巨擘百度以及汽車製造商比亞迪等入列。

報導說，五角大廈2月曾一度公布更新名單，但隨後撤下，8日公布的名單有許多曾在2月名單中出現，包括阿里巴巴、百度及比亞迪，其他新增公司還包括生技公司藥明康德（WuXi AppTec）以及以人工智慧（AI）驅動的機器人公司速騰聚創（RoboSense） 。

報導說，五角大廈未正式對列入名單的中企施加制裁，但根據新法規，五角大廈未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。（編輯：周慧盈/邱國強）1150609