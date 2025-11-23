陸使館引聯合國憲章敵國條款 日本外務省回應了

中國大陸駐日本大使館21日在社群平台「X」上正式引述《聯合國憲章》的敵國條款，指出該條款規定德意日等法西斯或軍國主義國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。對此，日本外務省在FB回應了。

根據日本《朝日新聞》7日報導，日本首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」？她回答稱：「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」

中國大陸駐大阪總領事薛劍9日在「X」發文稱，「台灣有事就是日本有事」，是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路，並指出「這是違反作為戰敗國應該履行的義務」，不但違反《中日和平友好條約》，更徹底忘記《聯合國憲章》的「敵國條款」。

中國大陸駐日本大使館21日在社群平台「X」上正式引述《聯合國憲章》的敵國條款，指出該條款規定德意日等法西斯或軍國主義國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。

對此，日本外務省23日在FB回應，国連憲章のいわゆる「旧敵国条項」については、1995年（平成7年）の国連総会において、時代遅れとなり、既に死文化したとの認識を規定した決議が、圧倒的多数の賛成により採択され、中国自身も賛成票を投じています。（1995年，聯合國大會以壓倒性多數通過決議，承認《聯合國憲章》中所謂的「前敵對國家條款」已經過時，實質上等同失效。中國也投下贊成票。）

また、2005年（平成17年）の国連首脳会合では、国連憲章から「敵国」への言及を削除するとの全加盟国首脳の決意を規定した国連総会決議が採択されており、中国もコンセンサスに加わっています。死文化した規定が未だ有効であるかのような発信は、国連において既に行われた判断と相容れないものです。（此外，2005年的聯合國高峰會上，全體會員國領袖達成共識，通過決議要從聯合國憲章刪除有關「敵國」的用詞，中國也參與這項共識。任何認為已失效的條款仍然有效的說法，都與聯合國已做​​出的決定相悖。）

不過，根據《newtalk》報導指出，上述聯合國決議僅具建議性質，並無拘束力，聯合國憲章至今仍保留敵國條款。

