陸侵台演習 內政部：國安空前威脅 國防院：傳統安全模式難禦多維突襲

內政部次長馬士元表示，我國國家安全遭受1949年以來空前的威脅。（劉宗龍攝）

兩岸關係緊繃，內政部次長馬士元7日表示，我國家安全正遭受1949年以來空前威脅，尤其去年底解放軍進行侵台演習等現象，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭前兆。國防院發布的評估報告則指出，此次委內瑞拉馬杜洛政權崩潰，提供深刻的警示，顯示傳統安全模式已不足以抵禦多維度的突襲。

立法院內政委員會昨審查行政院函請審議《國家安全法》部分條文修正案，馬士元表示，去年底解放軍進行軍演，不僅在實體空間進行軍事及武力的威脅，也在網絡空間配合協力者，及網軍大規模宣傳跟攻擊我國，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。

陸委會副主委梁文傑也說，長期以來，中共對台統戰滲透無孔不入，並利用我民主自由環境，自台內部進行分化破壞，對台展開情報蒐集、技術竊取與發展共諜組織等工作，嚴重威脅國家安全與社會安定。

此外，針對美軍日前突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的「斬首行動」，國防安全研究院昨刊出政策分析員曾敏禎的評估報告指出，馬杜洛政權崩潰並非源於外部軍事力量直接打擊，而是內部防線的瓦解。

他列舉人員情報的致命滲透、全域情報的科技壓制、通信系統與反情報體系的全面失靈等3大核心缺失，導致城市在關鍵時刻陷入癱瘓，並使委內瑞拉軍隊無法有效協調防禦、指揮增援部隊或實施反擊。

曾敏禎表示，此事件提供深刻警示：在全球化與高科技戰爭環境下，傳統依賴集中指揮、政治忠誠與表面威懾的安全模式已不足以抵禦精準、高速且多維度突襲，他建議未來國安設計必須兼顧多層次韌性、分散化決策、內部滲透防範及全域情報監控的整合能力，並定期進行實戰化演練，以降低斬首行動或高精度特種作戰的毀滅性風險。