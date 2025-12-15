陸保廠C基地變大了！權利金底價增至66.81億 延後一周開標

台北市信義區原六張犁陸軍保養廠C區基地（紅圈）。李政龍攝



財政部國產署今（15）日表示，原訂明年1月12日開標的台北市六張犂陸保廠C基地，為因應須「全街廓整體開發」規定，增列面積82平方公尺，權利金底價因此增加3,442萬元達66億8,111萬餘元，因此開標日期延後一周到明年1月19日開標。

國產署副署長李政宗表示，國產署北區分署11月24日公告台北市信義區三興段二小段428-5地號等3筆土地（即六張犁陸軍保養廠C區基地）設定地上權標的，經有意投標業者洽台北市政府，因涉都市計畫須「全街廓整體開發」，因此標的範圍增列428-197地號國有土地。

調整後基地總面積計1.5918公頃，較之前增加0.0082公頃（82公平方尺），權利金底價單價未變，但總金額增加至66億8,111萬餘元，地上權存續期間及地租年息率維持原條件，預計本周四（12/18）日辦理更正公告，開標日由原訂明年1月12日延至明年1月19日。

李政宗表示，428-197地號土地，因臨近原公告的陸保廠C基地3筆土地，依都市計畫規定應納入一起全街廓開發，另外也要退縮5公尺以上做為人行步道，且應採無障礙環境設計處理，因而這塊428-197地號國有土地，有必要一起納入陸保廠C基地的地上權招標。

李政宗也說，陸保廠C基地涉及嘉興整壓站遷移，遷移位置及期程已由北區分署與瓦斯公司初步達成和解條件，屆時得標的地上權人依其建築規劃進程仍會與瓦斯公司協商決定。

國產署表示，陸保廠C基地標的屬大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之臺北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優，歡迎各界踴躍投標。

國產署11月24日宣布睽違3年後，陸保廠C基地地上權招標案捲土重來，不過考量到地下有大台北瓦斯公司管線待移除，得標者將支付潛在開發成本後，權利金底價降至66.46餘億元，約比上次公告打了9折。今天則進一步宣布，因須「全街廓整體開發」而增加1筆土地，權利金底價總額增加約3,442萬元達66.81億元。

