陸保育動物「馬麝」遭殘忍獵殺！「剖肚取麝香」後棄屍荒野

大陸驚傳獵殺保育動物集團！一個由3人組成的盜獵集團，短短5天內獵殺9隻大陸一級重點保護野生動物「馬麝」，目的僅為割取雄性馬麝腹部的麝香腺囊，日前他們在青海省玉樹州作案時，被警方當場查獲。

慘遭獵殺的馬麝。（圖／翻攝《網易》）

《紅星新聞》報導，警方指出，該盜獵集團利用無人機搭載熱成像設備，進行夜間搜尋，「這種方式非常高效，也非常隱蔽，傳統巡查手段很難在第一時間發現。」

警方調查發現，嫌犯只取雄性馬麝體內的麝香腺囊，雌性馬麝被直接遺棄，「9隻被獵殺的馬麝中，只有4隻是雄性。他們先確認性別，雌獸當場丟棄，雄獸割取麝香後，同樣棄屍野外。」

警方指出，案發前，當地牧民發現有人在夜間頻繁操作無人機，疑似非法捕獵，隨即報警。接獲通報後，警方隨即發現正在進行獵殺的3人，當場逮捕，查扣大疆M4T無人機1台、不鏽鋼箭體352支、不鏽鋼箭頭366支、不鏽鋼尾翼332支、承重不鏽鋼鋼管300個等大量捕獵工具，並起獲麝香4個。

警方透露，辦案人員需在海拔4000多公尺的高山地區，連續搜尋數日，「不只是取證困難，對辦案人員的體力與耐力都是極大考驗。」

