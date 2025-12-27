陸修訂對外貿易法 外媒：強化應對貿易戰能力

大陸全國人大常委會27日通過修訂後的《對外貿易法》，新法將於2026年3月1日起實施。外媒分析認為，這項修法旨在強化北京應對貿易戰的能力，並進一步開放其19兆美元（約596兆元新台幣）規模的經濟體系，同時加強對戰略礦物等商品出口的管制。

大陸新修訂對外貿易法，外媒認為此舉在強化北京對外貿易戰能力。（示意圖／美聯社）

根據《新華社》27日報導，此次修法是大陸在全球經貿規則加速重構背景下的重要舉措。新修訂的法律共 11 章 83 條，明確寫入「維護國家主權、安全與發展利益」，並強調對外貿易應服務於國家經濟社會發展，推進「貿易強國」建設。本次修訂豐富並完善了「對外鬥爭法律工具箱」，補充了相應的反制措施，為應對外部挑戰提供法律依據。

據報導，在改革舉措方面，法律對國家主動對接國際高標準經貿規則、積極參與國際經貿規則制定等作出規定。同時將跨境服務貿易負面清單管理制度、支持數字貿易發展、建立綠色貿易體系等改革措施上升為法律制度。

《對外貿易法》於1994年起施行，經過2004年首次修訂，以及2016年和2022年兩次修正後，今年進行第二次修訂。《路透社》27日分析認為，該法賦予政策制定者權力，可以對試圖限制大陸出口的貿易夥伴進行反制，並可採用「負面清單」等機制，向外國企業開放受限行業。

分析指出，這些修法重點關注領域正是大陸為了達到《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）高標準而進行的關鍵改進。北京一方面希望藉此說服CPTPP成員國相信其加入的資格，另一方面則尋求降低對美國市場的依賴。

一名擁有數十年對華工作經驗的西方貿易外交官表示：「各部會對私人部門的批評變得更加關注。中國是一個法治國家，政府可以阻止公司的出貨，但需要理由。最好把所有事情都白紙黑字寫清楚。」該外交官因未獲授權接受媒體採訪而要求匿名。

此外，大陸私人出口企業在11月引起全球關注，當時法國政府因大陸電商平台Shein在其市場銷售爭議性兒童性玩偶而暫停該平台營運；該名西方外交官表示，隨著中日兩國在台灣與貿易議題上的爭執持續，大陸政府在執行全面禁令時，可能會與私人企業產生更多分歧。大陸如何平衡與私營企業間的分歧，將成為未來新法施行的觀察重點。

