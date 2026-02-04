陸元琪年輕照片曝光！女兒神複製媽靈動大眼 網嘆沒結婚能媲美林心如

記者趙浩雲／台北報導

音樂人袁惟仁臥病在床近6年，於2月2日病逝享年57歲，前妻陸元琪近日在社群平台發出長文，首度向他誠懇道歉，並回顧兩人曾經濃烈卻走向分岔的人生與愛情，引發外界高度關注與熱烈討論。貼文曝光後，不少網友再度翻出陸元琪年輕時的清秀照片。

陸元琪在文中以溫柔而克制的語氣寫下：「在這裡，我誠懇地跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難。」她回憶，兩人的愛情來得又快又真，曾一起想像「生兩個孩子、養一隻狗」的簡單幸福，卻在夢想成真後，感情悄然變了樣。她坦言，外人或許難以理解，但只有彼此心裡清楚，對方對自己有多重要，「我說的是，至今還是一樣」。

陸元琪（中）的大眼睛也完美給了女兒袁融。（圖／翻攝自臉書）

陸元琪嘆「究竟是什麼因果，讓我們這一輩子的故事走成這樣？幾輩子後，又會有什麼因，讓我們再次相遇？」她甚至以兩人暱稱寫下對來世的想像，希望能有機會重新「再考一次這輩子沒有考好的習題」。

隨著貼文流傳，陸元琪早年作品與照片也被網友重新討論。她當年與陳德容合作電影《國中女生》嶄露頭角，之後又因演出電視劇《母雞帶小鴨》打開知名度，清新形象深植人心。對比如今的人生際遇，不少網友替她感到惋惜，還有網友直言如果沒有那段婚姻，陸元琪如今可能已是媲美賈靜雯、林心如的大女主。

