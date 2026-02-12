陸元琪怒控袁惟仁家人「也是離婚幫凶」 被放話阻止她去告別式

陸元琪發文怒控袁惟仁家人。（圖／翻攝自Instagram＠_c_c_lu）

音樂人「小胖老師」袁惟仁於2日辭世，引發各界不捨與緬懷，包括袁惟仁的演員前妻陸元琪以及一雙兒女均發聲悼念。不過陸元琪12日凌晨突連發3則Instagram限時動態，疑似透露自己被阻止出席告別式，引發外界關注，不過稍早她已將相關內容刪除。

陸元琪凌晨在Instagram限時動態以黑底藍字寫下：「我被對方家人對我的孩子說，不希望我出席告別式，那反過來說，我其實才是不能讓孩子出席告別式的人，對嗎？」

接著她再發第二則動態，寫道：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」語氣可見略為激動。

廣告 廣告

第三則內容則表示，「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到到了最後我還是被那些人排擠了，還是被那些人對著孩子要求我不能出席了，那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼……」。

事實上，袁惟仁與陸元琪的前婚姻關係多年來備受外界關注。兩人於2002年步入婚姻，婚後育有一雙兒女，原本家庭美滿，男方卻多次爆出婚外情。儘管她心碎不已，但在袁惟仁不斷挽回及好友多方勸和，加上孩子年幼、自身經濟尚未完全獨立等現實考量下，一忍就是13年，直到2016年才正式簽字離婚。袁惟仁2020年起因跌到意外臥病在床多年，直至2026年因肺炎病逝。

（圖／翻攝自Instagram＠_c_c_lu）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北車M8出口「新地標」約面交 他吐1句讓氣氛超凝重！萬人秒鼻酸

奶奶遭軟禁2／留美財金學士回台竟啃老 寄恐嚇信侵吞父母房還拘禁重病媽

招財貓成真？女子拜財神後家中頻見零錢 橘貓叼錢回家誤當「顯靈」