陸元琪淚別袁惟仁！千字文哀悼「謝謝給我2個孩子」：來世再相遇

【緯來新聞網】資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2日）在家中離世，享年59歲。前妻陸元琪在沉澱好心情後，今天在社群平台發聲，道出數不盡的思念，以及過去的紛擾，並誠懇道歉，「希望祢能理解我當初的難」。

袁惟仁離世，前妻陸元琪有感而發。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪在臉書提到，昨天收到袁惟仁離世的消息，她和兒女都變成了木頭人，唯一流動的是眼淚，腦子指揮不了身體，無法工作，晚餐開始說話，找出舊照片，帶著思念一邊笑、一邊哭，本來不想對外說明自己的心情，但經過一晚，翻騰了所有的回憶，她還是決定說出口。



「謝謝祢曾經這麼愛我」，陸元琪表示，〈那些日子〉是在她面前完成的，看著袁惟仁抱著吉他彈唱，2人走進了愛情，而簽字分開後的日子非常辛苦，什麼光怪陸離的事都讓她遇到。為了解決事情需要大筆花費，為了維持收入，她上節目講出夫妻間最不愉快的事情，「這些畫面一直被截圖出來寫成文章讓祢被罵，在這裡我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」。



陸元琪感嘆，和袁惟仁的愛情來得很快，生2個孩子、養1隻狗是雙方的夢想，卻在夢想成真時，愛情走了樣，「只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要，我說的是，至今還是一樣」。

陸元琪感謝袁惟仁給她的一切。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

回想袁惟仁離世的前晚，陸元琪一個人在家，突然在客廳裡聞到熟悉的煙味，「祢回來了嗎？」她開始把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講出來，感謝對方留下一對那麼好的子女，「我們的孩子是那麼的不一樣，孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事」，認為彼此都該安慰，因為孩子們記得的都是爸爸的好，所有的怨早在她帶孩子飛上海那天劃下句號，「那次的見面，一眼萬年」。



陸元琪自問，究竟是什麼因果，這輩子讓他們的故事走成這樣？幾輩子後又會有什麼因再次相遇呢？希望可以在來世重新思考一次，這輩子沒有考好的習題，最後她溫情喊話：「小胖，謝謝我們的相遇，謝謝祢給了我2個孩子，謝謝祢帶給我所有的考題，謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪」，一家人今天打起精神開始工作，因為他們知道，這才是袁惟仁想要看到的，「彷彿又聽到祢在耳邊說：悲傷是因為微笑出去旅行了～加油好嗎」。

