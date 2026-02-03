陸元琪淚崩發聲！曝袁惟仁臨終顯靈 多年委屈全說了
音樂人「小胖老師」袁惟仁2日驚傳病逝，前妻陸元琪3日在臉書發表長文悼念，坦言收到消息後全家人都變成木頭人，唯一流動的是眼淚。她在文中向袁惟仁道歉、道謝，更透露離開前一晚在客廳聞到熟悉煙味，「祢回來了嗎？」
陸元琪在臉書寫下，工作室堆滿新到的貨，但腦子指揮不了身體無法工作，晚餐時一家人開始說話、翻出舊照片，一邊笑一邊哭。她感嘆孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說一家四口合照。翻騰所有回憶後，她決定說出心裡的話：「謝謝祢曾經這麼愛我，這首歌是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡。」
對於過去上節目講出兩人最不愉快的事情，讓袁惟仁被罵，陸元琪誠懇道歉，希望他能理解當初的難處。她表示簽字後的日子非常辛苦，什麼光怪陸離的事都能遇到，而解決事情都需要大筆花費，為了維持收入才做出那樣的選擇。
她坦言兩人的愛情來得很快，生兩個孩子養一隻狗是他們的夢想，卻在夢想成真時愛情走了樣，但只有彼此心中才知道對方有多重要，至今還是一樣。
陸元琪透露，袁惟仁離開的前一晚家裡只有她一個人，忽然在客廳聞到熟悉的煙味，「祢回來了嗎？」她開始對著空氣說話，把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講出來。
她透露，女兒問她有沒有想過要出家，她回答自己所有的試煉可能比出家人的修行還困難。前年媽媽、姊姊還有愛犬抱抱都走了，現在袁惟仁也正式離開，她感謝他留下一對那麼好的子女。
回憶前年帶著孩子飛上海那次見面，陸元琪形容「一眼萬年」，所有的怨早在那天劃下句號。她在文中寫道：「究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣，幾輩子後又會有什麼因讓我們再次相遇呢？小胖與小琪、小小胖與小小琪，還有那隻可愛的抱抱，可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題嗎。」她感謝袁惟仁帶給她所有考題，讓她成為無堅不摧的媽咪。
陸元琪在文末寫道，兒子打起精神上班去，女兒去把最愛的指甲卸掉，拿出袁惟仁留給她的吉他準備開始練習，而她在寫完這篇後也要打起精神開始工作，因為他們知道當開始正常運作才是袁惟仁想要看到的。
她彷彿又聽到他在耳邊說：「悲傷是因為微笑出去旅行了，加油好嗎。」網友紛紛留言「心中有愛化解了一切，辛苦了」、「善良如您，令人動容，放下怨留住愛是何等的胸襟與智慧」、「好心疼妳這些年所有的不容易，黑暗過後黎明就在前方」。
