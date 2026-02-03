陸元琪淚謝袁惟仁「曾這麼愛我」！家中聞熟悉菸味 慟：祢回來了嗎？
記者徐珮華／綜合報導
袁惟仁（小胖老師）2018年意外重摔後臥床多年，昨日病逝享年57歲。前妻陸元琪沉澱一晚後，今（3）日透過社群平台發表長文悼念，透露接獲噩耗時，自己與一雙兒女袁義、袁融（梓蛋）瞬間當機落淚，隨後翻看舊照更是邊笑邊哭，滿是思念。她坦言原本並不打算公開心情，「可是經過一晚，翻騰了所有的回憶，我還是有話想對祢說……。」
陸元琪2002年與袁惟仁結婚、2016年結束14年婚姻，如今貼出僅存的幾張一家四口合照，並搭配陶晶瑩歌曲〈那些日子〉追憶過往。原來該曲正是袁惟仁創作，也是兩人愛情萌芽的起點，她感性寫下：「謝謝祢曾經這麼愛我，這首歌是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡。」
陸元琪表示，生兩個孩子、養一隻狗，是兩人最初共同的夢想，豈料美夢成真後，愛情卻逐漸走樣。她回憶當年簽字離婚後，為了維持收入，只能在節目中公開婚姻不睦細節，也導致袁惟仁背負不少罵名，「在這裡，我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難。」她坦言，所有恩怨早在袁惟仁2018年重摔昏迷、自己帶著孩子趕赴探望的那天，便已畫下句點。
袁惟仁過世前一晚，陸元琪在家中聞到熟悉的菸味，第一個念頭竟是「祢，回來了嗎」，隨後對著空氣傾訴多年來的委屈，以及幾乎撐不下去的心聲。儘管此生夫妻緣分已盡，她仍忍不住思索是否會在幾世之後再度相遇，並許願：「可以在來世重新再考一次，這輩子我們沒有考好的習題嗎？」
文末，陸元琪感謝這段相遇，也感謝袁惟仁帶給她兩個超齡懂事的孩子，以及生命中所有考題，讓她成為一名無堅不摧的母親。如今袁惟仁離世，身為攝影師的兒子袁義已打起精神投入工作，女兒袁融也卸除指甲、重新練習袁惟仁教導的吉他；至於陸元琪，她表示：「寫完這篇後也要打起精神開始工作，因為我們知道，當我們開始正常運作，才是祢想要看到的。」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
女星小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），一舉一動都頗受關注。近日，有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友熱議。蔡佩伶報導
高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾...
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
民眾黨前主席柯文哲因京華城案持續深陷司法風暴，妻子陳佩琪今（ 1日）日再度於臉書發文。內容除了延續一貫風格，痛批執政黨司法不公、抓人取供，並感性致謝支持者「小草」外，面對網友瘋狂追問滯留海外的關鍵人物「橘子」許芷瑜，陳佩琪首度透露，她已經寫好一篇關於「橘子」的長文，目前正諮詢律師意見，更預告內容將會「很精彩」。