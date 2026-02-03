陸元琪淚謝袁惟仁「曾這麼愛我」！家中聞熟悉菸味 慟：祢回來了嗎？

記者徐珮華／綜合報導

袁惟仁（小胖老師）2018年意外重摔後臥床多年，昨日病逝享年57歲。前妻陸元琪沉澱一晚後，今（3）日透過社群平台發表長文悼念，透露接獲噩耗時，自己與一雙兒女袁義、袁融（梓蛋）瞬間當機落淚，隨後翻看舊照更是邊笑邊哭，滿是思念。她坦言原本並不打算公開心情，「可是經過一晚，翻騰了所有的回憶，我還是有話想對祢說……。」

袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

陸元琪2002年與袁惟仁結婚、2016年結束14年婚姻，如今貼出僅存的幾張一家四口合照，並搭配陶晶瑩歌曲〈那些日子〉追憶過往。原來該曲正是袁惟仁創作，也是兩人愛情萌芽的起點，她感性寫下：「謝謝祢曾經這麼愛我，這首歌是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡。」

廣告 廣告

陸元琪表示，生兩個孩子、養一隻狗，是兩人最初共同的夢想，豈料美夢成真後，愛情卻逐漸走樣。她回憶當年簽字離婚後，為了維持收入，只能在節目中公開婚姻不睦細節，也導致袁惟仁背負不少罵名，「在這裡，我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難。」她坦言，所有恩怨早在袁惟仁2018年重摔昏迷、自己帶著孩子趕赴探望的那天，便已畫下句點。

陸元琪分享一家四口少數合照。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

袁惟仁過世前一晚，陸元琪在家中聞到熟悉的菸味，第一個念頭竟是「祢，回來了嗎」，隨後對著空氣傾訴多年來的委屈，以及幾乎撐不下去的心聲。儘管此生夫妻緣分已盡，她仍忍不住思索是否會在幾世之後再度相遇，並許願：「可以在來世重新再考一次，這輩子我們沒有考好的習題嗎？」

文末，陸元琪感謝這段相遇，也感謝袁惟仁帶給她兩個超齡懂事的孩子，以及生命中所有考題，讓她成為一名無堅不摧的母親。如今袁惟仁離世，身為攝影師的兒子袁義已打起精神投入工作，女兒袁融也卸除指甲、重新練習袁惟仁教導的吉他；至於陸元琪，她表示：「寫完這篇後也要打起精神開始工作，因為我們知道，當我們開始正常運作，才是祢想要看到的。」

更多三立新聞網報導

豬哥亮愛女謝金晶「右乳冒3cm硬塊」！急就醫穿刺檢查 最新現況曝

袁惟仁23歲兒「逃避父親7年」！叛逆不進病房…嘆：下輩子當及格父子

袁惟仁20歲愛女首發聲！慟喊「全世界最溫柔的人」悲曝最後一面

大S過世前認「都放下了」！Makiyo悲憶最後一面：她沒有遺憾

