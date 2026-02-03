陸元琪病倒3天！昔日婚姻心酸曝光 哭求袁惟仁簽字卻遭冷落

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日過世，享年57歲。他與陸元琪的14年婚姻早在2016年劃下句點，陸元琪曾在節目中回憶，自己在婚姻中遭冷落，甚至因病急需簽字手術卻求助無門，最終心死決定離婚。如今她病倒3天發文抒發心情「好的壞的都是因為有愛才成立」。

袁惟仁與陸元琪14年的婚姻在2016年劃下句點。（圖／翻攝袁惟仁、陸元琪臉書）

袁惟仁與陸元琪2002年結婚，育有一子一女，但婚姻一路走來充滿波折。陸元琪曾透露，生下兒子後罹患子宮頸癌病變，必須緊急開刀，卻因手術需要丈夫簽字而陷入困境。她哭求袁惟仁到場簽名，卻遭拒絕，讓她在半醒的麻醉中淚流不止，直言「為什麼要拜託他？」

廣告 廣告

手術後不久，她又懷上第二胎，決定把孩子生下。但在孩子出生3個月後，她接到電話，得知丈夫有了「小女朋友」，婚姻裂痕加深。為了孩子，她忍耐了11年，直到2016年才正式離婚，結束14年的婚姻。她坦言：「那不是摩擦，而是整個心死。」

袁惟仁離世後，陸元琪在社群平台貼出近況，透露自己病倒3天才出門，並感性寫下：「再一題沒做過的題目，所有事件的線條都變得柔軟，好的、壞的都是因為有愛才成立的，祝福大家。」

更多FTNN新聞網報導

袁惟仁病逝享年57歲！前妻陸元琪低調發聲：懇請給予空間

袁惟仁遭爆身體不適送醫！前妻陸元琪不知情 再發聲：請放過我的孩子

曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視

