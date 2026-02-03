陸元琪長文道歉袁惟仁 「聞到熟悉煙味」淚問：祢回來了嗎

袁惟仁（右起）與陸元琪育有1兒1女。翻攝陸元琪臉書



陸元琪2016年跟和資深音樂人「小胖老師」袁惟仁離婚，獨扛房貸、信貸和養育兒子袁義和女兒袁融，他2018年在上海腦溢血倒下成了植物人，昨（2╱2）不幸病逝，享年57歲，沉澱了1天，今晚她在臉書對前夫致歉，「為了維持收入，我上節目講出我們之間最不愉快的事情，這些畫面一直被截圖出來寫成文章，讓祢被罵……，在這裡，我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」。

10年前陸元琪與袁惟仁分的並不愉快，今她透露接到噩耗時，和兒女「都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，晚餐時3人才開始說話、找出舊照片，「帶著思念，一邊笑、一邊哭，孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說是一家四口的合照……」。

本來不想對外訴說自己的心情，但陸元琪經過一晚翻騰了所有的回憶後，還是有話想對袁惟仁說，搭配著陶晶瑩唱著〈那些日子〉，她說：「謝謝祢曾經這麼愛我，這首歌是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡，簽字後的日子非常辛苦，什麼光怪陸離的事都能讓我遇到。」而為解決事情需要的大筆花費，她不得已上節目將2人私事公開。

袁惟仁（中）與兒女合照很少。翻攝陸元琪臉書

陸元琪對袁惟仁說：「我們的愛情來得很快，生2個孩子、養1隻狗是我們的夢想，卻在夢想成真時，愛情走了樣，只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要，我說的是至今還是一樣，祢離開的前1晚家裡只有我1個人，忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味……，祢回來了嗎？我開始對著空氣跟祢說話，把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講給祢聽。」

女兒曾問：「媽咪妳有沒有想過要出家？」陸元琪回答：」我所有的試煉可能比出家人的修行還困難。」前年她媽媽跟姊姊還有愛犬抱抱都離世，讓她感嘆對袁惟仁說：「現在祢也正式的離開我們了，謝謝祢留下一對那麼好的子女給我，我們的孩子是那麼的不一樣，孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事，我們都該安慰，孩子們記得的都是祢的好，所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號，那次的見面，一眼萬年，究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣……，幾輩子後，又會有什麼因，讓我們再次相遇呢？可以在來世重新再考1次這輩子我們沒有考好的習題嗎……？」

最後，陸元琪喊著曾經熟悉的名字「小胖」，感性地說：「謝謝我們的相遇，謝謝祢給了我2個孩子，謝謝祢帶給我所有的考題，謝謝祢讓我成為1個無堅不摧的媽咪，今天，兒子打起精神上班去，女兒去把最愛的指甲卸掉，拿出祢留給她的吉他，準備開始練習祢教給她的一切。而我，在寫完這篇後也要打起精神開始工作，因為我們知道，當我們開始正常運作，才是祢想要看到的，彷彿又聽到祢在耳邊說：悲傷是因為微笑出去旅行了～加油好嗎。」

