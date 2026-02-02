陸元琪離婚10年仍為袁惟仁哭成魚餃眼 「最怕聽到訊息通知的聲音」

陸元琪得知前夫病逝噩耗淚崩。翻攝陸元琪臉書



資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血倒下成了植物人，昨（2╱2）不幸病逝，享年57歲，前妻陸元琪深夜在臉書透露：「其實孩子的爸爸1月初就在加護病房，孩子們都有下去看爸爸，這些日子，我們最怕聽到訊息通知的聲音……。」

陸元琪2016年跟和袁惟仁離婚，獨扛房貸、信貸和養育兒子袁義和女兒袁融，昨晚她表示近中午時孩子接到噩耗就告訴她「把拔走了」，「接著就是眼淚的洗禮，太多畫面跟複雜的心情我理不清，也分辨不清楚是眼淚的鼻涕還是感冒的鼻涕……，但我還是儘量收拾好自己的心情陪伴孩子」。

一家3口哭到不行，陸元琪形容自己的眼睛是「大型手工魚餃」，女兒的眼睛則是「手工大肉包」，但她仍堅強表示：「沒事，我們都會好好的。」也不忘對開團的會員喊話：「本周開團商品請容許我上架慢一點，別急著去別的社團喊單啊！我先好好的跟孩子沉澱一下喔……。」

