陸元琪離婚9年「道歉袁惟仁」！心碎揭前夫「離世前異狀」 客廳突冒菸味「與空氣談話」

袁惟仁、陸元琪。翻攝袁惟仁、陸元琪臉書

音樂人袁惟仁（小胖老師）病逝的消息震驚演藝圈，其前妻陸元琪在沈默一晚後，於社群平台發布長文悼念。她形容全家人在接獲噩耗後如同「木頭人」，唯有眼淚不停流動，腦袋更一度因悲傷過度無法指揮身體工作。陸元琪在文中翻找舊照，回憶起兩人從相愛到離散的種種，並首度針對過去在節目上的言論向袁惟仁誠懇致歉，表示所有的怨恨早已煙消雲散。

陸元琪感謝袁惟仁。翻攝陸元琪臉書

熟悉菸味客廳飄散 隔空對話訴盡多年委屈

陸元琪透露，在袁惟仁離開的前一晚，家裡只有她一個人，客廳卻突然聞到了「熟悉的煙味」。她當時心有所感，對著空氣開始跟袁惟仁說話，將這些年來的委屈與快堅持不下去的心情全數傾訴。她感性地寫道：「你回來了嗎？」這場跨越生死的感應，讓她在翻騰一晚的回憶後，決定放下所有武裝，對前夫說出真心話，感謝對方曾深刻地愛過她，也感謝那首在兩人愛情起始時，於她面前創作完成的歌曲。

愧疚節目言論傷及前夫 誠懇致歉求理解

談及離婚後的艱辛，陸元琪坦言當時為了維持家計、應付龐大開銷，不得不上節目講述兩人之間不愉快的事情，導致袁惟仁遭受大眾指責。對此，她在文中寫下：「在這裡，我誠懇的跟你道歉，希望你能理解我當初的難。」她強調只有彼此心中才知道對方有多重要，即便經歷了許多光怪陸離的磨難，但所有的怨恨早就在當年帶著孩子飛往上海探視時，就已經劃下了句號。

孩子超齡懂事承襲才華 期盼來世再續前緣

對於一雙兒女袁義與袁融，陸元琪感到既欣慰又心疼，認為孩子們是被父母的悲歡離合灌溉成「超齡的懂事」。她提到女兒袁融為了紀念父親，特別去卸掉了最愛的指甲，拿出父親留下的吉他準備重新練習；兒子袁義也打起精神回歸工作崗位。陸元琪在文末寫下對來世的期盼，希望能與小胖、孩子們以及愛犬重逢，重新參加這輩子沒考好的「習題」，並以袁惟仁曾說過的話勉勵自己：「悲傷是因為微笑出去旅行了，加油好嗎。」

廣告 廣告

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



回到原文

更多鏡報報導

大S「子女缺席」母親逝世週年雕像揭幕儀式 後母馬筱梅回應「曝孩子行程」

快訊／馬如龍兒子家中猝逝享年49歲 一度「恢復心跳」仍急救失敗

大S雕像「手上小花刺青」細節感人還原 具俊曄儀式結束後已在想「明日為愛妻準備什麼早餐」

小S女兒Lily現蹤澳洲疑似有新歡！情侶裝緊貼白衣男 認了媽媽、姊姊都勸阻「別衝動」