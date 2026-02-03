陸元琪PO袁惟仁與兒女天倫照惹鼻酸 他公開「珍藏7年父親歌聲」

袁惟仁與兒女童年合影曝光，深情演唱〈執迷不悔〉藏7年。（圖／張祐銘攝、李開明攝）

「小胖老師」袁惟仁2002年與演員陸元琪結婚，並育有一對兒女，但兩人2016年證實離婚，加上他2018年開始健康出狀況，兒女便長期與媽媽生活。如今袁惟仁驚傳病逝，陸元琪除了透過經紀人發聲，也在社群曬出多張兒女與父親的照片。

陸元琪2日深夜陸續在限時動態分享兒女對袁惟仁的話語，也曝光兒女童年時與爸爸的合影，看見袁惟仁緊牽女兒的手、左右手抱著2個孩子、一行人臉上露出輕鬆笑容等，背景還搭配袁惟仁的創作〈你的溫度〉、〈旋木〉、〈離開我〉，畫面十分溫馨，也顯示升格人父的袁惟仁和幼時的子女感情不錯。

陸元琪曬袁惟仁與兒女合照。（圖／IG@_c_c_lu）

不僅如此，當女兒向爸爸喊話：「以後不做指甲了，你最愛的吉他我會繼續彈下去」，陸元琪幽默回覆：「把拔的吉他笑了。」當女兒期望爸爸下輩子能牽著手走紅毯，陸元琪則溫暖說：「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：『請你好好地愛我的寶貝女兒』」，代替袁惟仁補足女兒的遺憾。

此外，兒子袁義在社群上傳一段影片，是取名「袁惟仁〈執迷不悔〉MIX」的音檔。〈執迷不悔〉其實是王菲1993年的歌曲，分為粵語、國語版本，且都由袁惟仁作曲，不過，釋出的音檔中，明顯經過重新編曲，袁惟仁也以渾厚、溫柔嗓音深情演唱，兒子坦言：「這是藏在我手機裡整整七年的一首歌，現在我覺得它值得被更多人聽到…」不捨再也聽不見袁惟仁歌唱。

陸元琪替袁惟仁補足女兒遺憾。（圖／IG@_c_c_lu）

