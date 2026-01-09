陸克文：台灣最危險的巔峰會在習近平任內
中國對台軍事與政治施壓持續升高，是否武力犯台成全球焦點。前澳洲總理、現任澳洲駐美大使陸克文在最新著作中直言，台灣將成習近平權力與歷史定位的關鍵賭注：若在美國威懾失敗下成功奪台則可完成毛澤東未竟統一大業，權力將無可動搖；但若動武失敗則必成國恥、政權合法性恐崩解並被迫下台。陸克文認為，最可能是以高強度威懾拖延決策，因此在習近平任期內，將是臺海風險最高期。
澳洲前總理、現任澳洲駐美大使陸克文(Kevin Rudd)最新出版《論習近平：習近平的馬克思主義民族主義如何形塑中國與世界？》一書，闡述習近平與中國歷任領導人思維，並解析習近平的世界觀與國際戰略，而這同時也牽涉到習近平的對台戰略思維。
陸克文在著作中明白表示，台灣問題將成為未來十年影響中國內部政治走向與中美戰略競爭的核心變數，其結果不僅攸關區域安全，更將直接左右中國國家主席習近平的政治命運。
美國威懾失敗成功奪台將成就習永久地位
陸克文指出，進入後習近平時代，中國政治也將受到未來十年地緣政治和地緣經濟演變的影響，而至今為止，最重要的外部戰略發展正是台灣的未來。陸克文強調，倘若美國威懾失敗，無論是美、台及其盟友軍事能力不足，或是美國政治意志失靈，讓習近平得以迅速且(相對)不流血地武力奪取台灣，他在中國國內政治的地位將無可動搖。
如此一來，習近平將完成毛澤東未竟的統一大業。屆時，隨著美國在亞洲乃至全世界的地緣政治中衰落，習近平非常可能會開啟被塑造成「中華治世」（Pax Sinica）的新時代。在中國及區域內，台灣將被視為影響深遠的地緣政治轉捩點。
而對中國國內，這將為習近平提供一套最佳條件，確保他渴望的政治繼承及意識形態遺產長期延續。
陸克文認為，美國在印太的威懾力量將是習近平評估是否武力犯台的重要關鍵。圖為第七艦隊林肯號航母打擊群在印太區域巡弋。圖 ：U.S. 7th Fleet粉專
習若侵台失敗將被視為「國恥」
但相反地，倘若習近平試圖以武力解決臺灣，卻遇軍事潰敗，無疑他將被迫下台。陸克文分析，因為過去中國透過十年以上的官方強力宣傳，一直聲稱只有習近平能讓中國強大，一旦攻台失敗則必將被視為最高國恥。因此，屆時習近平將面臨付出最高政治代價勢在所難免。事實上，就連政權本身的合法性也將面對直接挑戰。
然而，還有第三種情境，也是現階段最有可能的情境，就是整個2020年代將持續對台威攝以避免戰爭。在此情境下，對於習近平內部繼任者的長遠規劃來說，台灣就不是重點了。
同樣重要的是，若連一向強勢且挑戰現狀的習近平，最終都判斷武力奪取台灣的風險仍然過高，那麼他的繼任者這麼做的可能性就會大減。在此情況下，國家統一的長期外交替代架構，也許會在新世代的北京-台北談判中出現。
習近平任內最危險更須有效威懾
陸克文強調，基於這些原因，出於習渴望在國家統一的成就上超越毛澤東，並在2049年中華人民共和國百年國慶前完成此事，習近平任內可能代表著台灣戰爭可能性的危險巔峰。也就是在習近平任內，透過有效威懾來駕馭台灣問題，仍是現狀支持者最關鍵的戰略任務。
陸克文提到，這個概念事實上正是在他前一本書《可避免的戰爭》的主要宗旨。書中概述中美之間建立「管控的戰略競爭」的戰略架構，以維護臺灣海峽的和平：首先，在兩國之間建立戰略護欄，降低意外引發危機、衝突與戰爭的風險；其次，透過加強綜合威懾，持續提高習近平單方對臺採取軍事行動的代價，提升至難以接受的高度，以降低蓄意引發戰爭的風險。
澳洲前總理陸克文重磅新書<論習近平>中文版正式出版。圖：明白出版提供
