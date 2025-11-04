陸全運會跳水選手大失誤 「垂直落水」獲首個0分

山西跳水選手趙冬在全運會賽中發生重大失誤。（圖／翻攝自微博／南國早報）

中國大陸全運會因跳水名將全紅嬋回歸跳水賽場奪下冠軍，吸引外界關注。然而，3日舉行的男子團體3公尺跳板比賽中，代表山西隊出賽的趙冬與陳敬煒在第二跳發生重大失誤，趙冬因走板踏偏，導致身體俗稱「炸魚」似的垂直落水，最終得分「0分」，運動員上岸後也懊惱搖搖頭，成為大陸本屆全運會跳水項目的首個0分成績。

根據陸媒《中華網》報導，11月3日為第15屆全運會跳水男子團體3公尺跳板比賽，而山西隊組合趙冬和陳敬煒出現重大失誤，出現本屆全運會跳水項目首個0分。失誤的挑戰動作為第二跳107B向前翻騰三周半屈體，難度系數3.1。

報導指出，趙冬與陳敬煒在第一跳時表現正常，獲得61.20分，但第二跳時，老將趙冬走板腳步明顯沒踩穩，導致未能完全起跳，身體直接垂直入水，被裁判判定為「零分動作」；出水後，趙東也面露尷尬的向現場觀眾致歉。

事實上，趙冬在2021年全運會男子團體3公尺跳板項目中，也曾因重大失誤僅獲20.75分。當時他在第六跳「炸魚」入水、轉體未正，裁判一度考慮給出0分，最終經過短暫暫停討論，趙冬獲得20.75分的成績。

