陸公務船侵擾太平島禁止水域！陸委會抗議：中共成東亞麻煩製造者

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針對中共公務船侵擾我太平島禁止水域，陸委會表達強烈譴責與抗議。（資料照片／陳凱貞攝）

中國公務船11日侵擾我太平島禁止水域，時間長達15分鐘，並於闖入我方水域期間，兩次不顧海上航行安全突然惡意轉向。對此，陸委會表達嚴正譴責與抗議，太平島為我固有領土，中華民國對其享有完整的主權，「中共藉灰帶侵擾破壞台灣主權與區域和平現狀，已成為東亞戰略穩定的麻煩製造者。」

陸委會指出，中共公務船侵擾太平島禁止水域，並於闖入我方海域期間，不顧海上航行安全惡意轉向，危及我海巡署艦艇及執法人員安全。

陸委會提到，太平島為我固有領土，中華民國對其享有完整的主權。中共公務船非法闖入太平島禁止水域，並以危險的航行方式挑釁我海巡艦艇，意圖營造對我國海域具有管轄權之假象。

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陸委會說，海巡署同仁已用堅定的行動捍衛國家藍色領土，殊值全體國人共同給予肯定及鼓勵。

陸委會強調，近年中共頻繁以「假執法、真侵擾」的手段，目的在霸凌周邊國家，擴張非法主權，中共是破壞東亞戰略穩定的麻煩製造者。政府將持續爭取國際合作與溝通，結合友盟反制其擴張圖謀，以維護各國海洋權利及區域和平穩定現狀。



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