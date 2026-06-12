陸公務船首擾太平島水域 外交部：中華民國對南海諸島權利不容挑戰！

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大陸公務船首擾太平島水域，我外交部硬起來回應，中華民國對南海諸島的權利不容挑戰！（本報系資料照）

大陸公務船11日上午首度侵擾我國太平島水域，繼日前中國公務船非法襲擾我國東部海域自由航行的貨輪，再度惡意升級灰色地帶行動。外交部對此表達嚴厲譴責，並強調中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑，更不容挑戰。

針對大陸2艘公務船公然首度侵擾我國太平島水域，外交部今（12）指出，中國一連串襲擾行為，已對我國主權權益、海事安全，以及對區域和平構成嚴重威脅；中國政府無理行徑已嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑釁。外交部對於侵害我國主權，破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的違法行徑予以嚴厲譴責。

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外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑，更不容挑戰。

而中國公務船侵入我國太平島水域，不僅嚴重侵犯我國主權，更危及我方艦艇與人員的人身安全。中國惡意挑釁及野蠻行徑嚴重違反《聯合國海洋法公約》及海事安全相關的國際法與海洋法規範，公然挑戰國際秩序，破壞區域和平、安全與穩定。

外交部再次呼籲國際社會正視中國此次非法行動對區域和平穩定所造成嚴重、立即的危害，並共同反制中國的違法行徑。我國在南海是維持和平穩定的一方，政府也將繼續致力守護海域安全，並持續爭取理念相近國家支持與我國共同維護印太安全。

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