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陸公務船首闖太平島禁水域 陳冠廷：中國把口頭聲索轉化為實質管轄行動 台灣必須嚴正應對。資料照

大陸籍「三沙執法301」及「三沙2號」今（11）日上午闖入太平島限制水域及禁止水域，遭我海巡署強勢驅離，民進黨立委陳冠廷表示，這非一般海上事件，這是中國近期從東沙、台灣東部海域，到南沙太平島周邊，逐步升高灰色地帶侵擾強度的明確警訊。

陳冠廷指出，中國交通運輸部才於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域劃界談判，中國過去對台灣東部海域及周邊海域，多停留在政治宣示與口頭聲索，如今卻開始派遣公務船進入相關海域執行所謂巡航、掃測與執法，這代表中國正企圖把單方面主張，轉化為海上實際存在與管轄事實。

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陳冠廷強調，今日中國公務船進一步闖入太平島禁止水域，更顯示中國的海上行動正在從東部海域擴大到南海方向，形成對我國主權與海域安全的多點壓迫，這種行動若不加以遏止，未來中國不只可能持續靠近我國水域，甚至可能進一步對我國船舶、商船，或其他國家船舶採取所謂行政執法行為，一旦讓中國形成「實際執法」的既成事實，就等於讓其片面主張被包裝成管轄權，對區域秩序與台灣主權都是重大挑戰。

陳冠廷表示，海巡署今日在近距離下強勢併航監控、廣播驅離，並迫使中國公務船離開我國水域，展現了捍衛主權的必要作為，應予肯定，但面對中國逐步升高的行動，政府也必須預先思考下一階段應處手段，包括跨部會情監偵整合、海巡與國防協同、國際資訊揭露、法律戰與外交溝通，不能只停留在個案驅離。

陳冠廷重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何國家都無權侵犯我國主權，台灣對海域主權的態度必須清楚、堅定，也必須讓國際社會看見，中國不是單純航行，而是在透過公務船、行政執法與測量行動，逐步改變現狀，台灣必須持續強化海上執法能量，並與理念相近國家共同維護自由航行與區域和平穩定。

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