陸公務船騷擾外籍商船 陸委會：嚴重違反國際法

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（中央社記者李雅雯台北9日電）中共公務船藉機以日菲談判為名義，今天在台灣東部海域對外籍商船廣播，假冒有管轄權。陸委會今晚表示，中共嚴重違反國際法，破壞區域和平穩定，予以嚴厲譴責。

大陸委員會（陸委會）9日晚透過新聞稿表示，中共公務船在中華民國專屬經濟海域無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違反國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，予以嚴厲譴責。

陸委會說明，依據國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國擁有專屬經濟海域的主權權利不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在台灣東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。

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陸委會強調，海巡署密集監控，以實際行動捍衛國家主權、確保海域安全，「北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議」。

中共公務船以日菲談判為名義，藉機侵擾台灣東部海域。海巡署今天表示，中共5艘公務船上午遠離台灣海域，其間曾對3艘航經的商貨輪廣播詢問，假冒有管轄權，被海巡艦艇嚴正警告。

海巡署表示，第一時間就廣播警告中共公務船；另也同步向航經的商貨輪廣播強調「這裡是中華民國海域」，要求對方保持正常航行，不必理會中共公務船廣播。（編輯：邱國強）1150609