陸公告「近日勿前往日本」 林氏璧喊話真的很危險：讓我們去就好
中日衝突升溫，大陸外交部14日突然發出公告，喊話中國公民近期內不要前往日本，引發熱議。對此日本旅達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）對此表示，日本現在真的很危險，這麼危險的地方，我們去就好了。
陸外交部領事司近期發布通報，以治安與政治言論為由，呼籲公民近期內不要前往日本。公告中控訴，日本社會今年以來發生多起針對中國公民的攻擊事件，且這些遇襲事件大部分至今尚未破案。接著更明示，日本領導人公開發表涉台挑釁性言論，嚴重衝擊中日兩國人員交流的氛圍，進一步提高了在日公民的人身安全風險，雖未具體點名，但明顯是不滿高市早苗日前的「台灣有事，就是日本有事」言論，然而公告中卻未提到攻擊事件的具體案件與數據。
對此林氏璧在社群上也發表感想，表示日本近來熊害嚴重，加上流感又大爆發，日幣又低超級容易不小心荷包大失血，真的是非常危險的國家，這麼危險的地方，我們去就好了。
林氏璧說，未來幾個月，旅日的陸客是否會因為政治因素而大減？值得密切觀察。文末揶揄「早苗放心，如果因此蒙受大量觀光收入下降，我相信台灣朋友會努力補上的」。網友則附和：「先幫奈良鹿道謝了」、「真的，冒險犯難的事情，讓我們先來做」、「力挺大陸外交部」、「日本超級危險...一不小心錢包就扁了」、「已經上網在查機票價格，準備訂位了」。
