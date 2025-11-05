陸公安立案查沈伯洋將「全球通緝」？國台辦：依法終身追責

民進黨立委沈伯洋日前被大陸公安機關立案偵查。我外交部指出，北京恐透過「國際刑警組織」（INTERPOL）發布「紅色通報」進行全球通緝並要求引渡服刑。對此，大陸國台辦今（5）日在例行記者會上做出回應。

國台辦新任發言人 張晗主持例行記者會。（圖／新華社）

國台辦新任發言人張晗表示，「法網恢恢，疏而不漏」，凡是「以身試法的台獨頑固分子」，無論身在何處，中方都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

沈伯洋被「立案」後，陸委會譴責，北京以內部法令羅織入罪、立案追訴台灣國會議員的行為，已經逾越法治文明底線，予以嚴厲譴責。中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對台灣人民毫無拘束力。

陸委會強調，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利，中方透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中方干涉、恫嚇或脅迫。

對此，張晗舊調重彈回應，「台灣是中國的一部分，台獨是分裂國家、背叛民族的犯罪行為」。公安機關對台獨頑固分子沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，合理合法，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對台獨分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

重慶公安稱為打擊沈伯洋通過發起「黑熊學院」等從事分裂國家犯罪活動，決定對其立案偵查。（圖／翻攝FB「 沈伯洋」 ）

張晗強調，中方相關司法執法行為，只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨頑固分子」及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣民眾。民進黨政府故意將廣大台灣民眾與極少數「台獨頑固分子」混為一談，「目的是恐嚇民眾，暴露的是其心虛膽顫」。

我國安局日前赴立院進行「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告，宣布將整合國安情報團隊，針對大陸羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署，並將對協力配合大陸舉報與制裁作為的團體及個人，提供具體事證給權責機關偵辦。

針對台灣方面的反制，張晗則稱，民進黨政府出於台獨本性，公器私用、不擇手段，肆意迫害「島內愛國統一力量」，恐嚇威脅台灣民眾，持續強化「綠色恐怖」。中方對此予以嚴厲譴責。「台獨勢力的倒行逆施，必將受到歷史和人民的審判」。

張晗又說，希望廣大台灣民眾充分認清民進黨政府的「險惡用心」，堅決反對其極權謀「獨」、濫權妄為，積極提供相關違法犯罪線索，中方嚴格依法保護舉報人的資訊和合法權益。

