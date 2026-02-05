陸公布打擊緬北詐騙成果：4.8萬人被捕、明家白家16人死刑

大陸最高人民檢察院5日舉行「強化刑事檢察監督 推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，通報檢察機關履行刑事檢察職能情況。最高人民檢察院黨組成員、副檢察長苗生明表示，自2023年開展打擊涉緬北電信詐騙專項工作以來，檢察機關對以緬北果敢「四大家族」犯罪集團為代表的集中遣返涉詐人員，批准逮捕4.8萬人，提起公訴4.7萬人，其中明家、白家犯罪集團共16名罪犯被依法判處死刑。

緬北四大家族「明家」11罪犯在陸執行死刑。（圖／翻攝央視新聞）

綜合大陸媒體5日報導，根據最高檢公布的數據，2025年1月至11月，大陸全國檢察機關受理審查逮捕87.3萬人，批准逮捕60.4萬人，同比分別下降15.6%、12.9%；受理審查起訴163.3萬人、提起公訴127.2萬人，同比分別下降19.6%、13.3%。嚴重犯罪持續呈下降趨勢，影響人民群眾安全感的多發犯罪降幅明顯，全國刑事案件量為本世紀以來最低。人民群眾安全感連續6年保持在98%以上。

在嚴重暴力犯罪方面，2025年1月至11月，全國檢察機關共起訴故意殺人、搶劫、綁架等嚴重暴力犯罪4.9萬人，同比下降10.3%，占起訴總人數的3.9%，持續維持近10年的4%以下較低水平。最高人民檢察院對發案超過20年的各類重大犯罪案件核準追訴369人，依法嚴懲後果嚴重、情節惡劣、嚴重影響人民群眾安全感的重大犯罪。

緬北四大家族「白家」已有4人執行死刑。（圖／翻攝法治在線）

苗生明介紹，檢察機關深入推進常態化掃黑除惡鬥爭，2025年1月至11月起訴涉黑涉惡案件1314件8528人，起訴涉黑涉惡「保護傘」58人。最高檢掃黑辦共掛牌督辦13起重大涉黑涉惡案件，並選派專家組現場閱卷，提出指導意見，有力提升案件督辦質效。檢察機關全鏈條懲治電信詐騙及其關聯犯罪，起訴電信網路詐騙犯罪6.2萬人。

在多發性犯罪方面，2025年1月至11月，全國檢察機關共起訴「黃賭毒」、「盜搶騙」等犯罪44.6萬人。會同最高人民法院、公安部常態化開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項工作，起訴拐賣婦女兒童相關犯罪950人，同比下降16.4%，為近10年來最低。在持續嚴厲打擊傳統毒品犯罪的同時，加大對依托咪酯、合成大麻素等新型毒品犯罪的研究和懲治力度，起訴毒品犯罪3萬餘人。檢察機關積極參與打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，持續保持嚴打高壓態勢，起訴涉槍爆犯罪4847人。

大陸最高人民檢察院舉行新聞發布會。（圖／翻攝紅星新聞）

最高檢有關部門負責人表示，在常態化掃黑除惡鬥爭方面，檢察機關將保持高壓態勢，加強掛牌督辦案件指導辦理，加大司法工作人員充當黑惡勢力「保護傘」查處力度，並持續加強金融放貸、工程建設、市場流通等重點行業，農村地區、宗族勢力、未成年人等重點地區、重點人群涉黑涉惡犯罪防治工作，堅持露頭就打，加強源頭預防。

