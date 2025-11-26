陸再實彈射擊！今起一連8天黃海南部演練 恫嚇日本意味濃厚

中日關係持續緊張，大陸海事局昨披露，根據江蘇省連雲港海事局發布最新航行警告，今起至12月3日，一連8天在黃海南部部分海域，進行射擊試驗，期間海域「禁止船隻駛入」。

《央視》新聞報導，根據公告指出，從今起至12月3日，每天上午8時至18時，黃海南部部分海域將進行射擊試驗，期間海域禁止船隻駛入。

而大陸近期不斷在黃海海域實彈射擊，恫嚇意味濃厚，大陸海事局15日發布航行警告，指17日至19日每天0時到24時，在黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。隨即又於18日至25日每日8時至18時，在黃海南部部分海域，進行實彈射擊。

遼寧省大連海事局也發布航行警告，從23日下午4時至12月7日下午4時，在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務，禁止駛入。此外，山東省威海海事局23日發布航行警告，自24日上午6時至17時，在劉公島東部水域開展實彈射擊，禁止船隻駛入。

其中劉公島在中日關係具有特殊意義，1895年日軍殲滅北洋艦隊，並登上劉公島，接收島上的軍事設施與軍備物資。如今大陸在劉公島設立景區，並稱這裡是「勿忘國恥的警示之地、凝心聚力致力民族復興的聚魂高地。」

