陸凌晨射衛星經我ADIZ 機艦活動共26機、8艦、1公務船

國防部今指出，大陸凌晨再發射衛星火箭經我空域，同時昨日共26機、8艦、1公務船擾我空域。（示意圖／中時資料照）

大陸解放軍今（17）日凌晨再次發射載運衛星火箭，通過臺灣中部ADIZ朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外無危害。此外，昨日至今晨共偵獲共機26架次，其中7架次越中線，另包括共艦8艘、公務船1艘在臺海周邊活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日表示，至上午06時的24小時內，偵獲共機26架次，其中逾越中線進入北部、中部及西南空域者計7架次，另有共艦8艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動。從動態圖可見，自06時整至23時35分止，共偵獲主、輔戰機、直升機及無人機計25架次，在台灣西部、西北部空域活動；而自凌晨04時05分至04時15分止，共偵獲無人機1架次在西南空域活動。

國防部也指出，中共四川西昌衛星發射中心於今日凌晨0056時，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經臺灣中部朝西太平洋方向，經過我防空識別區但高度位於大氣層外，對臺灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

