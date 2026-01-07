陸列劉世芳等人台獨頑固分子 陸委會斥破壞現狀

（中央社記者李雅雯台北7日電）中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」、高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」；陸委會表達抗議與譴責，痛斥中共破壞兩岸和平現狀。

大陸委員會（陸委會）7日透過新聞稿表示，劉世芳、鄭英耀、陳舒怡是捍衛國家主權與國家安全的有功人員，中共宣稱依法實施「終身追責」，作法拙劣、無效，陸委會對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。

陸委會指出，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共舉動嚴重破壞兩岸關係、破壞兩岸和平現狀，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

廣告 廣告

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，均是在職務上堅定捍衛中華民國、保衛國家安全、提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員；中共用意不在名單上的人，而是製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會提到，中共持續地培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本；中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，把個案「內國刑事犯罪化」，中共一切作法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心，政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共挑釁兩岸穩定作為所引發的一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天上午在例行記者會上表示，將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固分子」。

理由分別為劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，為兩岸人員往來設置障礙、封堵兩岸民眾交流溝通管道；鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作。

陳斌華提到，將一名陳姓檢察官（指陳舒怡）列為「台獨打手幫兇」，理由為「羅織罪名、炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造綠色恐怖」。（編輯：廖文綺）1150107