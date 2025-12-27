陸制裁20家美工軍業後…陸官媒再發文：美國對台灣軍售「有3項目的」

賴清德總統。（本報系資料照片）

美國日前對台軍售遭大陸外交部27日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對20家美國軍工企業與10名高階管理者祭出反制措施。人民日報27日發布署名「鐘一平」文章，篇名為「武裝台灣必成『台獨』惡夢」，該文聲稱，在解放軍的強大實力面前，「台獨」分裂勢力的所謂「武器」不過就是一堆廢鐵，「以武謀獨」、「以武拒統』不過就是以卵擊石。

該文聲稱，「奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿2300萬台灣同胞的福祉冒險。」

該文批評美國，稱其一邊卻執意武裝台灣，美國作為大國的信譽何在？「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人不要指望中國會吞下損害利益的苦果，侵犯中國核心利益的惡劣行徑必受懲戒。」

文中提到，美國對台軍售的真實目的，明眼人早已洞若觀火，無非有三：打「台灣牌」以賺選票；武裝台灣以遏中國；簽大訂單以肥本國軍火商。「這三點沒有一點符合台灣老百姓利益，賴清德當局卻還感恩戴德，誤以為軍售體現美國所謂『安全承諾』，能給『台獨』壯膽，殊不知這完全是一廂情願的幻想。」

文中援引「軍事專家」指出，指該這筆軍售武器品種以反登陸作戰裝備為主，恰恰說明美國不可能協防、保護台灣，「不過是妄圖通過武裝台灣給中國統一設置障礙，並進一步掏空台灣、榨取經濟利益」，讓台灣「成為火藥桶，甘當提款機」，「賴清德當局把台灣置於如此境地，竟還沾沾自喜、企圖蒙蔽民眾，何其無恥。」

文章對比，「倚外謀獨、以武謀獨」帶來的結果必然是「窮台」，並指超過110億美元的軍購，如用作民生，能建多少座醫院？能修多少公里高速鐵路？能讓多少孩子享受免費午餐？「這些天，不少台灣網友在社交媒體算帳，令人心酸。」

該文章還提到，12月26日的同一天，由中國國民黨黨團和台灣民眾黨黨團提交的賴清德彈劾提案，在台灣民意機構表決中獲得通過。在網路上發起的「彈劾賴清德」連署活動已有逾800萬人參與。「大勢不可逆，人心不可違。賴清德當局倚外謀獨、以武謀獨的圖謀，註定是黃粱一夢，也必將成為自己難以承受的噩夢。」

