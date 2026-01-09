陸前駐美大使：南海問題上不要低估川普政府「使壞」可能性

大陸官方支持的涉及南海問題學術出版品新書發表會8日舉行，前大陸駐美大使崔天凱示警，在南海問題上對美國要做兩手準備，絕對不要低估川普政府「使壞」的可能性。

由華陽海洋研究中心、中國南海研究院和浙江出版聯合集團共同主辦的《南海：歷史與現實》新書發表會8日在北京舉行。來自大陸外交部邊界與海洋事務司、中共海南省委宣傳部、中國海洋發展基金會、大陸中國出版協會等四十多家智庫、高校以及政府部門的百餘人出席。該書由華陽海洋研究中心理事長吳士存主編，號稱歷時7年才編成。

以「習近平外交思想研究中心特約高級研究員」身分出席的崔天凱在研討環節發表談話時指出，在南海問題上，有關國家和域外勢力建立了一整套法理敘事以達到目的。「我們也應該建立自己的敘事和話語，大膽講出來，在國際上逐漸打響，讓外界接受，而不是一直跟著外部的話語體系走」。他稱，川普要退出66個國際組織，以破為主，「我們應該以立為主，大有文章可做」。

他說，西方主流媒體正對川普無可奈何，我們也應該在輿論戰方面主動出擊。「放眼世界，能跟美國站住腳鬥一鬥，而且還鬥得不錯的，大概只有我們了」。他喊話大陸的軟實力也應該同步提升，加強話語體系建設和輿論戰，慢慢地成為主流。

有關於美國國家安全戰略調整的同時，大陸在南海問題上應該如何應對？崔天凱認為，大陸應該兩手準備，第一，絕對不要低估美國人，包括川普政府「使壞」的可能性，一定要有底線思維，美國是會翻臉不認人的，「如果使壞就給他打回去」；第二，任何機會都要抓住，要充分利用，站穩陣腳，圈定目標，「有機會就推進」。

崔天凱的相關發言，在8日由某些媒體披露後，迅速被刪，各轉載平台文章也已下架，凸顯議題的敏感性。

另綜合澎湃新聞、直新聞等消息，崔天凯還在會議上強調台灣問題是核心中的核心，「南海與台海局勢聯動，台海統一可推動南海問題解決，南海進展能彰顯中國解決核心問題的決心與能力」。

吳士存則直言，當前美國奉行的核心邏輯是以利益為導向的規則，儘管當前川普政府聚焦「西半球」，但不可掉以輕心。吳士存也分析指出，當今世界正滑向「叢林法則」的新階段，理性與規則空間被持續壓縮。他也強調，新時代的南海研究必須打破學科壁壘，構建中國主導的南海話語體系。

大陸氣候變化事務特使劉振民強調，要堅決避免域外大國干擾、破壞南海和平，堅持通過談判尋求解決爭議的辦法，東協國家與大陸要共同維護好南海和平穩定。劉振民表示，不管國際風雲如何變化，大陸支持國際合作的決心和行動堅定不移，在南海問題上同樣如此。大陸堅定維護好自身主權和權益，同時堅定地推動同南海周邊國家維護好南海的和平穩定。

