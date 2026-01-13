陸劇《剝繭》為何值得入坑？詭譎命案連環爆、節奏快狠準好評滿滿！羅雲熙化身天才法醫 搭檔影后刑警劉雅瑟 ｜演員、劇情看點一次介紹

【文／徐瑞安】由羅雲熙主演的懸疑刑偵劇《剝繭》，找來《誰是被害者》導演莊絢維執導，並搭檔香港金像獎影后劉雅瑟飆戲，從卡司到製作班底都話題十足。全劇以法醫視角切入，串聯多起詭譎命案，節奏快狠準、氣氛壓迫感十足，而過往以仙俠劇走紅的羅雲熙，難得挑戰懸疑類型就收穫好評，轉型大成功，究竟《剝繭》好不好看？以下整理四大必追看點，一次帶你看懂為何值得入坑。

🍿《剝繭》線上看推薦：

開播時間：2025年12月29日

播出平台：優酷

主演卡司：羅雲熙、劉雅瑟

集數：21集

陸劇《剝繭》必追看點1：《誰是被害者》導演莊絢維執導

《剝繭》由《誰是被害者》導演莊絢維執導，延續他一貫擅長的懸疑驚悚敘事風格，以重邏輯、重推理、重氛圍為核心，串聯起六大懸疑案件。劇情從一開場便拋出毒品疑雲與連環命案，勾起觀眾好奇心，除了警方調查真相，男主角齊思哲（羅雲熙 飾）雖是法醫，卻也以案件關係人牽扯其中，讓人好奇背後真相，案件線索環環相扣，且節奏快狠準不拖戲，讓人一看就停不下來。

陸劇《剝繭》必追看點2：羅雲熙演技轉型頗受好評

羅雲熙過去多主演仙俠劇、甜寵劇，而這次挑戰懸疑推理劇《剝繭》，讓觀眾看到他與過往不同的演技，戴上眼鏡扮演天才法醫，看似冷酷理智，卻也背負創傷與祕密，全新的角色形象帶給劇迷新鮮感，而他演技層次感十足，氣場與角色貼合，演技頗受好評，也讓這次的轉型演出顯得格外成功。

陸劇《剝繭》必追看點3：「人繭」詭譎震撼名場面

《剝繭》雖僅有21集，但集結「洛麗塔殺人事件」、「奪命漏斗蛛」、「人體拼圖」、「消失的油畫」、「致命保單」、「原罪」等六大案件，除了每個案件設計巧妙，劇集在視覺與氛圍營造上也相當用心，尤其一場山洞巨型蜘蛛網，撥開巨大繭網後，竟發現人體屍骨在其中，更成為了驚悚詭譎的名場面，精準命中懸疑推理劇粉絲的獵奇心理與好奇心。

陸劇《剝繭》必追看點4：劉雅瑟影后演技加持

由香港金像獎劉雅瑟飾演的刑警祝青越，個性冷靜果斷、辦案時氣場全開。她以一貫穩定細膩的演技，為角色注入高度可信度，與羅雲熙飾演的法醫齊思哲攜手查案時默契十足，讓觀眾能隨著兩人的合作與抽絲剝繭的調查過程，一步步沉浸進案件真相之中。儘管《剝繭》劇情注重懸疑探案，沒有感情戲，但法醫與刑警的拍檔組合，卻比高甜發糖更吸引觀眾目光。

如果你喜歡邏輯清楚、節奏俐落、氛圍到位的懸疑刑偵劇，《剝繭》節奏明快、情節緊張刺激統統到位，懸疑迷入股不虧。